金像獎2022｜廖子妤來港十年憑《梅艷芳》獲最佳女配角

《第40屆香港電影金像獎》的「最佳女配角」由谷德昭及鄭中基頒獎，鄭中基上台藉此宣傳自己主演的《闔家辣》及古天樂的《明日戰記》，谷德昭也表示要邀請她們到《爆谷一周》亮相。

廖子妤：榮幸喺香港成真

「最佳女配角」由廖子妤憑《梅艷芳》演梅愛芳一角獲得，她上台前哽咽多謝家人，感激家人一直無條件支持，並多謝《梅艷芳》台前幕後的工作人員。她說︰「今年係我來香港滿10年，我由一個人都唔識，到依家台下有好多我朋友好多合作過嘅對手、導演，好多謝大家俾機會我，我好榮幸我嘅夢想可以喺香港成真！」

廖子妤來自馬來西亞，於2012年來港發展，2017年憑《骨妹》首度獲提名《第36屆香港電影金像獎》最佳女配角，相隔五年後在今屆金像獎分別以《梅艷芳》及《智齒》雙料入圍《第40屆香港電影金像獎》獎最佳女配角。