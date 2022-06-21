金像獎2022｜新力軍入圍最佳男配角 謝君豪 林雪有望零的突破



第40屆香港電影金像奬鐵定7月17日隆重舉行，今年盛會出現不少影壇生力軍，當中最佳男配角的五位提名人，佔兩位同時獲提名最佳新演員，柯煒林、馮皓揚能否一擊即中就要問過三位前輩，而歷屆金像獎中，亦先後出現兩次由新人包辦最佳男配角及最佳新演員，分別是2007年《父子》的吳景滔，以及白只憑《踏血尋梅》在2016年也同樣能一箭雙鵰。

兩候選人獲雙提名

柯煒林憑住貼地電影《濁水漂流》同時入圍最佳新演員及最佳男配角，故事把2012年一眾露宿者集體告政府的真實事件搬上銀幕，柯煒林在片中扮演失語症的青年，有不少演技上的發揮，令他與同片拍檔謝君豪一同角逐台灣第58屆金馬獎的最佳男配角。論到今屆年紀最輕的候選人，現年17歲的馮皓揚在《媽媽的神奇小子》中贏盡讚賞，他拍攝該片時只得14歲，亦是他首次拍攝有劇本的電影。馮皓揚從小學開始已習慣面對鏡頭，曾演出ViuTV的兒童節目，又為飲食節目擔任小主持，亦替張敬軒歌曲《天才兒童1985》拍攝MV，去年還參演無綫劇《愛上我的衰神》，既扮演少年胡鴻鈞，又與羅蘭有對手戲。