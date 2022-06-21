金像獎2022｜柯煒林爭獎叫雙飛 想啜梁仲恆出位搶FO

香港影壇盛事「第40屆香港電影金像奬」將於下月17日舉行，今年5位候選新人均獲雙提名，戰況激烈之餘亦喜見本地電影圈百花齊放。 入行6年的柯煒林（Will），憑住貼地電影《濁水漂流》獲提名最佳新演員及最佳男配角，他在片中飾演患有失語症的「木仔」，演出讓觀眾眼前一亮，令近年靠拍MV起家的Will終獲認同，不過Will就表示：「木仔這角色，令我的變化是大家在時序上，先從一些Music Video、《二月廿九》等ViuTV劇集中客串來認識我，然後他們會覺得跟電影中的我並不是同一個人，這件事對我來說很有趣。」片中角色呈現出對社會不公義的態度，Will認為揣摩角色時確有一定程度的困難，問到與木仔是否亦有共通點？他答：「我覺得他對自由與我對自由的想像同有慾望，然後他有一種並非張牙舞爪的憤怒，這方面跟我本身可能有點相似。」Will在大學期間原本朝着幕後的方向發展，之後開始對幕前演出漸感興趣，繼而慢慢開始了自己的演員之路，他自己也始料不及。

登上金馬獎頒獎台 2016年參演過《點五步》，當時首度踏足金像獎頒獎禮，相隔數年終獲提名最佳新人，Will坦言：「當時覺得就算在頒獎禮當中，可是自己跟這個頒獎禮仍有一段距離，而今次就很像跟自己有關！」去年，Will以《濁水漂流》入圍台灣第58屆金馬獎的最佳男配角，累積上次經驗，目前對爭獎仍未識驚：「現在不會緊張，金馬獎經驗話我知，我幾時才會想得獎，就是螢幕見到自己的時候，即是頒獎嘉賓出來宣布提名時。」今屆金像獎最佳男配角的對手中，不乏經驗豐富的前輩，他亦睇好《濁水漂流》拍檔謝君豪，Will稱：「如果我未能得獎，希望會是謝君豪得獎，因為豪哥在片場很照顧我們，他會講笑問候大家，我就在想，如果最佳男配角不是自己，就要豪哥得獎，都是《濁水漂流》贏！」

重演 死侍咀蜘蛛俠 最佳新演員方面，計有《媽媽的神奇小子》的梁仲恆、馮皓揚、《殺出個黃昏》的鍾雪瑩及《梅艷芳》的王丹妮，Will亦有份演出《梅艷芳》，並扮演草蜢其中一子，他談到自己也有份客串便說：「在拍攝現場，我會不禁叫她（王丹妮）做阿姐，現在於工作場合再見到面，仍會叫她做阿姐。」幾位對手確有實力，而金像獎出現的良性競爭亦令Will未感壓力，更與好友梁仲恆（阿炳）約定若落敗就會在盛會上來個男男接吻，笑言：「我們有談過，如果不是我倆勝出，就要學賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和安德魯加菲（Andrew Garfield），有一次賴恩高斯寧（Ryan Gosling）上台攞影帝時，鏡頭見到他們兩人竟在席下接吻。我就跟阿炳講笑，到時頒獎禮如果坐在附近，如果不是我們得獎，我們就錫。」一於重演「死侍」賴恩雷諾士與上一代「蜘蛛俠」安德魯加菲在金球獎上的出位一幕。