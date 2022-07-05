金像獎2022｜梁仲恆越級挑戰三大前輩 睇好林家棟稱帝

「第40屆香港電影金像奬」頒獎禮將於本月17日隆重舉行，今次多套電影也贏盡口碑，可謂勢均力敵，當中由吳君如監製、主演，尹志文執導的《媽媽的神奇小子》，在盛會上角逐最佳電影、最佳女主角、最佳男主角、最佳男配角、最佳編劇及最佳原創電影主題曲等共九項提名，而梁仲恆進軍大銀幕更發揮出精湛演技，同時角逐最佳男主角和最佳新演員，自然被看高一線。

喜見新一代獲得認同

梁仲恆舞台經驗豐富，但在影壇上卻是初哥，今次角逐新人獎還有馮皓揚、柯煒林、王丹妮、鍾雪螢，彼此皆是各有實力的生力軍，對於今次的提名名單，他認為：「好開心，我哋五個人都係雙提名，我覺得好似金像獎對我哋新演員有一個肯定，證明我哋新呢批人做嘅嘢係有人見到、有人會認同。」影帝方面，梁仲恆對手有《殺出個黃昏》的謝賢、《濁水飄流》的吳鎮宇，林家棟更分別憑《智齒》及《手捲煙》兩片入圍，他面對三位重份量前輩，談到今屆心水影帝，他想了一片就答：「我自己比較鍾意《手捲煙》嘅林家棟。」至於梁仲恆早前在一個民選頒獎禮上先拔頭籌，贏得最佳男主角，更是他入行以來首個電影獎，除多謝每位投票的觀眾外，他又謙虛稱知道對手有Anson Lo（盧瀚霆），自言論到Fans層面而言，今次賽果一定是不合理，並補充：「已經唔係咁多人會入戲院睇戲，再加上參與呢啲電影活動，我覺得好難得。」《媽媽的神奇小子》上映後，其工作性質明顯有變，以前主要集中舞台演出，現在則多了幕前拍攝，梁仲恆數月來接拍了港台劇、黃Viu新劇及電影等，更是他第一次接拍連續劇。