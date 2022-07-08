金像獎2022｜王丹妮廖子妤開live玩互爆

香港電影金像獎頒獎典禮將於７月17日舉行，憑電影《梅艷芳》獲得最佳女主角及最佳新演員提名的王丹妮(Louise)，以及獲最佳女配角提名的廖子妤(Fish)，昨晚(7日)出席由Disney+ 舉辦的IG直播，披露更多拍攝及宣傳此時的趣事。《梅艷芳》及《梅艷芳》(導演版)兩大版本現已於Disney+上架。

王丹妮獨愛 「為食墨」 Louise與Fish一同進行IG直播，吸引台灣以及馬來西亞大批粉絲收看，並為日前生日的Louise送上生日祝福，當晚連香港著名導演陳詠燊亦有觀看，預祝兩位在金像獎有豐富收穫。兩人在戲中演梅艷芳、梅愛芳兩姐妹而成為好友，在直播中齊齊以八十年代「講嘢Tone」與大家玩小遊戲，更即席挑戰默契比賽，笑料百出，當中最爆笑的，莫過於二人指出對方最喜歡自己身體哪個部位，Louise成功估中Fish最欣賞自己的鎖骨和手指，更自爆︰「我最鍾意自己嘴唇旁嘅『為食墨』，因為我真係好鍾意食嘢！」