金像獎2022｜許冠文含淚憶許冠英 ︰所有你對我嘅批評係啱嘅

《第40屆香港電影金像獎頒獎禮》的「終身成就奬」由許冠文奪得，大會先邀請黃子華致詞，他表示自己最大的成就是頒獎給「終身成就奬」。子華簡介完許冠文對影壇的貢獻後，將獎座頒給許冠文，他說︰「如果人哋話我好有成就，我應該要講啲咩？我想坦誠啲，40年前我攞最佳男主角，以為獎盃陸續有來，一路40年，等到今日，一個都冇，會長（爾冬陞）打俾我，話『我哋準備畀你終身成就獎』，我話『吓！咁快同我埋單？』，終身成就獎即係埋單，我仲要攞獎喎。」他表示從不覺得終生有甚麼成就，只是覺得自己命好。

許冠文： 我一世好命 他指爾冬陞表示四哥也是獲頒終身成就奬之後，再角逐入圍男主角，他說︰「四哥對我嚟講係非常之大鼓舞。我真係唔覺得終身有乜嘢成就，我只係覺得自己一世好命，可以喺香港全世界最美麗、最浪漫、最有機會嘅地方，喺呢度成長，係我嘅好命！」 其後他又多謝幾位貴人，包括周梁淑怡，導演李瀚祥及鄒文懷，以及許氏三兄弟︰許冠武、許冠英及許冠文。當提到已故的許冠英時，他不禁哽咽說︰「佢哋三位一直默默支持我，許冠英成日同人講我好固執、倔強、牙尖咀利，我知佢喺天堂睇緊，所有你對我嘅批評係啱嘅，我好掛住你，我真係冇咗你唔得，呢個獎大部分都係屬於你嘅。」