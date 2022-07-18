金像獎2022｜謝賢咀歪健康惹關注 去年曾傳中風

85歲的謝賢一直活躍於娛樂圈，更憑 《殺出個黃昏》在《第40屆香港電影金像獎》登上影帝寶座，惟四哥上台時步履欠穩，脫下口罩更驚現咀歪情況，與昔日活潑精靈的表現大大不同。 去年四哥與《殺出個黃昏》團隊四出謝票，當時的他健步如飛，與觀眾對答如流，更主動走到觀眾席與觀眾拍照，來者不拒。今年初，佘詩曼到四哥家中拜年，當時也沒有出現咀歪的情況。由於近年不時傳出四哥中風的消息，甚至多次被傳死訊，因此眾人見到四哥今次的情況比去年相差甚遠，非常擔憂他的健康狀況。

四哥無懼死亡 四哥曾在訪問中表示生活非常苦悶，所以有人找他拍劇、拍電影都無任歡迎，坦言從沒有想過退休，因為電影養活他一家人。他又透露，自己因年紀大不時失憶，坦言「嗰頭近」，自覺一生精彩，見到仔女及孫仔已經很開心，豁達面對死亡。他認為人終會一死，只是身體OK，所以沒有定期檢查，也沒有戒口，甚麼都吃，笑言仍可打老虎。提到2016年拍攝《賭城群英會》時，車禍令他左邊肋骨骨裂，四哥當時表示一點都不擔心，「我都差唔多啦！之後我都冇睇醫生，由佢慢慢好！」

四哥獨居自今 四哥透露一直獨居，女傭負責煮飯，但不會留宿，笑言：「可能有一晚趴在家都無人知，哈哈。」並指在家無聊的時候，會重溫自己昔日的作品，懷念過去，又認為人年紀大不打緊，最重要是運動，因此不時去行山，保持健康。