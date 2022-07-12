金像獎2022 | 謝賢大熱問鼎影帝 男配角新人力敵神級前輩

第40屆香港電影金像獎舉行在即，梗係會分析一下各獎項嘅大熱得主！今日先講男演員獎。

最佳男主角提名:

1. 林家棟 (手捲煙)

2. 謝賢 (殺出個黃昏)

3. 林家棟 (智齒)

4. 梁仲恆 (媽媽的神奇小子)

5. 吳鎮宇 (濁水漂流)

今屆係將2020及2021年兩年嘅港片合併競逐，呢4位演員5個角色入圍的確毫無異議。去年香港電影評論學會大獎（第27屆，2020年作品競逐）當中，男演員獎從缺，今年初公布嘅一屆就由謝賢奪得。四哥論表現確實係見到歷練對演技嘅幫助，以語氣眼神小動作營造角色，剩係肯除低黑超拍呢套戲都值得拍手！成為影帝真係當之無愧。

次熱我會揀吳鎮宇，以一貫嘅爆發力展現小人物的憤怒與掙扎，戲外連製作特輯佢都以角色輝哥嘅設定「我地呢啲吸毒嘅」呢回答，入骨入肉。而且鎮宇都係其中一位提名多次空手而回嘅男演員，行內人或者都會投佢一票。林家楝表現當然出色，只係2套戲入圍通常都會輸蝕。梁仲恆亦然，對手太強，而且資歷尚淺，要爭取每一票都唔易。

最佳男配角提名:

1. 古天樂 (梅艷芳)

2. 林雪 (殺出個黃昏)

3. 馮皓揚 (媽媽的神奇小子)

4. 柯煒林 (濁水漂流)

5. 謝君豪 (濁水漂流)

近年唔少新演員嶄露頭角，終於去到開花期。論角色難度，柯煒林同馮皓揚相信都幾高分 － 前者有失語症，後者係痙攣，做到已經唔易，更何況做好？如果要2揀1，我會認為評審傾向投俾馮皓揚。而佢地嘅主要對手係前輩級嘅謝君豪，假如演技係可以令觀眾睇完套戲先發現忘記咗個角色係由某個演員做嘅，咁睇完《濁水漂流》我真係突然先醒起呢個係謝君豪。如果再要喺馮皓揚同謝君豪之間2揀1，我會揀謝君豪。

當然，由於金像獎係評審投票得出結果，假如古天樂得獎，我係唔意外嘅。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載