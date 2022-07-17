金像獎2022｜謝賢24年後復仇成功 霆鋒曾寸爆四哥冇獎拎

現年85歲的謝賢從影逾半世紀，參與無數電影及電視劇，但一直沒有獲得任何獎項，直到拍攝《殺出個黃昏》才獲《第28屆香港電影評論學會大獎》、《香港電影導演會2021年度獎項》及《第40屆香港電影金像獎》影帝殊榮。在此之前，四哥於19年的《第38屆香港電影金像獎》奪頒「終身成就獎」。

霆鋒寸謝賢入行多年零獎項

謝霆鋒是首位大滿貫金像獎演員，他在在2011年憑《線人》的「細鬼」榮獲「最佳男主角」時，在台上提及18歲拿新人獎的說話︰「我18歲攞新人獎，我老竇曾經同我講過：『我喺你細細個時拍過幾百套劇、幾百套電影。』嗰晚我就同番佢講，你拍過幾百套戲，你有冇攞過金像獎，之後一個獎擺喺枱面。我知佢喺屋企睇緊電視，我唔知點解呢番說話擺喺心入面12年，我希望佢唔好似我咁放喺心12年。希望佢原諒呢個不知天高地厚、無禮貌嘅小朋友。要湊大一個咁難教嘅細路、每日要笑面迎人，你至係最佳男主角。」

數年前，四哥受訪稱當時真的看著電視，笑言待霆鋒回家便會打他兩巴，並指自己很注意兒子在娛樂圈的發展，坦言自己年少比霆鋒更百厭，形容父子關係很OK。當時他提到霆鋒的婚姻觸礁，他非常感觸表示覺得兒子跟他一樣，每次提起都會哭出來。