金像獎2022 ︳金像獎效應 入圍電影串流平台有得睇

尋晚嘅香港電影金像獎頒獎典禮，已經係3年來首次實體頒獎禮。再次見返得獎者上台攞獎，再次見返多位前輩級電影人，突然覺得呢3年真係仿如隔世。最起碼，3年前要睇戲，多數去戲院。經歷一場疫症之後，而家多咗串流平台呢個選擇，想睇返得獎電影，唔駛好似以前咁去買碟睇，搵啱平台就OK！

Disney＋

Disney+可以話係囊括最多得獎電影嘅平台，可以睇到最佳電影、最佳導演作品《怒火》，最佳女配角廖子妤、新演員王丹妮嘅《梅艷芳》；仲有新科影后劉雅瑟嘅《智齒》、獲11項提名嘅《濁水漂流》、最佳原創歌曲《一秒拳王》，仲有《除暴》、《拆彈專家2》及《狂舞派3》呢3套獲提名個別獎項作品。

Netflix

Netflix華語片單之中，台灣片比較多選擇。但係想睇今屆獲得最佳男配角嘅馮皓揚，點樣喺14歲就演到《媽媽的神奇小子》入面嘅少年蘇樺偉，就要開返個Netflix睇。另外陳健朗導演、林家棟主演嘅《手捲煙》都可以喺Netflix睇得到。

Amazon Prime

以中國女排靈魂人物郎平為題材嘅《奪冠》，喺內地串流平台有得睇之外，亦可以上Amazon Prime睇。但要留意套戲係以付費租賃形式收睇，要限時內睇完架。

NOW E

國際平台以外，由NOW開發嘅NOW E同樣有戲睇。要重溫四哥喺《殺出個黃昏》寶刀未老嘅演技，都可以上NOW E租套戲嚟睇。

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