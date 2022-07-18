金像獎2022｜馮德倫美國抵港籌拍新片 年底準備重返大銀幕

馮德倫（Stephen）剛從美國回港，昨晚為《第40屆香港電影金像獎》擔任頒獎嘉賓，他夥同曾國祥一同頒發「新晉導演」與「最佳攝影」兩獎項，新晉導演由陳健朗憑《手捲煙》奪得，而鄭兆強則憑《智齒》奪最佳攝影。Stephen跟曾國祥在頒獎台上爆連串金句，笑翻全場。



Stephen一直以來對香港電影金像獎都十分支持，今年他更專誠從美國回港參與，昨天隔離完畢，晚上便出席頒獎禮，可見他對香港電影的支持，他說：「非常榮幸。香港電影是重要的香港文化遺產所以非常支持。」對於現時香港電影製作，Stephen認為現在是創意大於製作的年代，他說：「現在市場面對很多的困難。我相信是創意大於製作有多大的時候。沒有甚麼類型，甚麼演員就一定賣錢。所以應該在題材上多嘗試。」現今新人人才輩出，不過Stephen笑言剛回到香港，要趁機多多留意：「剛剛才回到香港所以要補一補課先。」電影工作排得密麻麻，Stephen透露年底及明天將參與香港電影，分別會演出及執導兩部作品，讓人期待！Stephen說：「年底會演一部港片，明年也會導一部。除了港片之外還有一個美劇在籌備，可能明年底拍。」