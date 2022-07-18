金像獎2022｜馮皓揚獲男配角獎母親爆喊 曾擔心兒子連做正常人都有問題

第40屆香港電影金像奬昨晚(17日)圓滿結束，年僅17歲的馮皓揚(羊羊)憑《媽媽的神奇小子》獲最佳男配角獎，羊羊的母親於慶功宴接受本報專訪時，仍未平伏激動心情，羊媽坦言，「當公布結果時，我喊到豬頭咁，全個人抖震。」她表示，從沒想過兒子有機會踏上金像獎舞台領獎，「雖然他獲最佳男配角，但他是否演員？我仍有一個問號，多謝《媽媽的神奇小子》監製、劇組人員和阿炳等，因為羊羊小時候有很多問題(亞氏保加症、過度活躍等)，擔心他連能否做正常人也成問題，更沒想過獲獎，非常感恩。」羊羊兒時曾讀童星訓練學校，啟發演戲興趣，但沒有特別進修，演戲靠自己揣摩和劇組演員協助。

曾憂心兒子休學

對於兒子休學踏上演員路，羊媽直言，「當他提出休學時，我是很擔心，但我覺得他真係有諗清楚，我們分析他若想讀書，日後仍有機會，而且這人生是屬於他的，滿了18歲，父母也無法迫他，但就給他心理準備，做演員要承受壓力，我跟他說：『你的心在哪裡，成就便在那裡，付出不一定有成果，即使今日奪得男配角，明天也要重新開始。』」為人父母，她只希望兒子踏實追求夢想，「希望他繼續謙卑，因為要做個稱職的演員，需要很多磨練，所以大家也別叫我做『星媽』，只想他可以達成人生夢想，或者老套點說，希望他將來有機會可以幫助其他人，生命影響生命，他細個有很多問題，全靠身邊有很多人幫助他。」