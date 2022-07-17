熱門搜尋:
C觀點 消委會 金像獎2022 I SWIM 動漫節2022 超級月亮 安倍晉三 雷神奇俠4 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
娛樂
2022-07-17 21:58:51

金像獎2022｜17歲馮皓揚憑《媽媽的神奇小子》奪最佳男配角 曾扮演少年胡鴻鈞 與羅蘭有對手戲

分享：
年僅17歲的馮皓揚，是今屆最年輕候選人。

年僅17歲的馮皓揚，是今屆最年輕候選人。

《第40屆香港電影金像獎》的最佳男配角，由《媽媽的神奇小子》的馮皓揚（羊羊）獲頒殊榮，年僅17歲的馮皓揚是今屆年紀最輕的候選人，他在今日頒獎禮前受訪自爆近期日日都以淚洗面，結果上台也是忍不住淚水，擊敗《梅艷芳》的古天樂、《殺出個黃昏》的林雪、《濁水漂流》的謝君豪及柯煒林。

馮皓揚從小學已習慣面對鏡頭

馮皓揚曾以童星身份發展，在片中扮演少年版蘇樺偉，他演出時只得14歲，羊羊上台接過獎座自言這個獎好重，講到家人即哭成淚人，希望可以再努力報答大家。馮皓揚從小學開始已習慣面對鏡頭，演出過ViuTV的兒童節目，又為飲食節目擔任小主持，亦替張敬軒歌曲《天才兒童1985》拍攝MV，去年還參演無綫劇《愛上我的衰神》，既扮演少年胡鴻鈞，又與羅蘭有對手戲，《媽媽的神奇小子》則是他首次拍攝有劇本的電影。

之後，羊羊於後台向記者談及獲獎感受，他表示忘記多謝台下的蘇樺偉和蘇媽，並稱：「他們真係香港人的驕傲，完全冇諗過慶祝，抱着欣賞最靚風景的心態，發夢試過攞獎，有想過拎獎，但覺得其他入圍者都付出好多。」羊羊又稱自小有亞氏保加症，欠缺同理心，但演戲讓他學習同理心，問到下個目標？羊羊表示：「17歲行紅氈、攞到這個獎已是從未想過，希望繼續拍好戲，做個好演員。」

按此重溫馮皓揚《媽媽的神奇小子》專訪

馮皓揚在《媽媽的神奇小子》中扮演少年版蘇樺偉，結果一擊即中獲頒最佳男配角。 年僅17歲的馮皓揚，是今屆最年輕候選人。 民選「最佳男配角」馮皓揚感激團隊，讓他有機會拍《媽媽的神奇小子》。

《媽媽的神奇小子》紅地氈訪問

馮皓揚小時兒童節目演出場面

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受