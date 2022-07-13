金像獎2022｜7.17舉行 關於香港電影金像獎的十件事 邊套電影獲獎最多＋完整提名名單

第40屆香港電影金像奬將於7月17日舉行，早前亦公布了今屆所有獎項的提名名單，今年主題為「金像四十 不惑如初」，請來著名美術指導張叔平設計標誌及海報。由於受疫情影響，金像獎協會決定將2020年及2021年符合金像獎參選資格的電影，合併投票及頒獎。今屆合共有17部香港電影及3部亞洲華語電影入圍，大會屆時將會頒獎19個獎項。 香港電影金像獎由香港電影金像獎協會舉辦，屬香港電影界盛事，同時也是華語電影界最重要獎項之一。適逢金像獎40周年，一於與大家回顧關於金像獎的二三事。 重溫歷屆金像奬海報︰

金像獎的獎座變化 在1991年之前，金像獎的獎座沒有固定設計。第一屆為「Y」字人形，第二屆則是一個小金人托起一卷菲林，而第三屆則是一個立方體，有一個藍色水晶立方在一個黑色獎座上。第四屆至第九屆，獎座由雕刻家麥顯揚先生設計，銅像是一個以高速向前奔跑的形態，表面凹凸不平。去到第十屆金像獎，則是單手捧起明珠，由菲林圍繞住女神身體造型的獎座，自此一直沿用至今。獎座以銅鑄造，圓球則是鍍銀，重五磅半，有指女神的造型是以1979年香港小姐冠軍鄭文雅的身形作為設計藍本。

金像獎的主題音樂是誰創作？ 現時大家在金像獎聽到的主題音樂，由著名作曲家、電影配樂家、歌手盧冠廷創作，自第15屆開始沿用至今。在此之前，金像獎沒有固定的音樂。盧冠廷曾表示，當時一定是有人認定其才華，所以才找他負責作曲。他指金像獎每年都會舉辦，而自己有首作品可以每年都播，因此是一種榮幸，可說是不枉此生。他又曾經透露，金像獎早期常常面對財政壓力，所以他是分毫不收為金像獎創作主題曲。直至早年，盧冠廷才收到金像獎協會通知，獲得版權稅。

金像獎最年長及最年輕影帝是誰？ 每年金像獎的「最佳男、女主角」均是焦點之一，今屆謝賢以85歲之高齡憑《殺出個黃昏》入圍角逐最佳男主角，也是他從影超過半世紀以來首次獲得影帝提名。如他獲獎，將會成為史上最年長的影帝。太保憑住《叔．叔》獲得第39屆香港電影金像獎最佳男主角，他得獎時是69歲，亦是現時最年長的影帝之一；另一位則是喬宏，在69歲時憑《女人四十》稱帝。至於最年輕獲得影帝頭銜的是梁家輝，當時26歲的他，憑住《垂簾聽政》在第3屆香港電影金像獎獲得最佳新演員及最佳男主角的提名，最後更獲頒影帝。

金像獎最年長及最年輕影后是誰？ 影后方面，羅蘭於2000年以65歲之齡，憑《爆裂刑警》奪得第19屆香港電影金像獎最佳女主角殊榮。至於最年輕的影后，便是林碧琪，她在17歲時便憑《靚妹仔》獲得第二屆金像獎影后，但她當時未有出席頒獎禮。有傳她拍畢該片後，便未婚懷孕，最後下嫁杜麗莎胞弟便告息影。這亦是她唯一一套參與過的電影。此外，鮑起靜於2016年以67歲之齡，以《大手牽小手》角逐第36屆金像獎影后，成為最年長的入圍女演員。

誰是金像獎獲最多提名卻落空演員？ 提到最佳女主角入圍次數最多的演員，非張艾嘉莫屬，合共獲得11次提名，但她只曾先後在87年及02獲頒影后。其次是鄭秀文(Sammi)，共獲9次提名，在第21屆金像獎更憑《瘦身男女》、《同居蜜友》及《鍾無艷》獲3個影后提名，可惜至今她仍未能登上影后寶座。至於演技公認了得的鮑起靜，亦總共獲得6次女配角提名，但無一獲獎。今年她憑住《除暴》再度獲得女配角提名，未知能否奪獎而回。

金像獎難忘衣著是誰？ 自第10屆香港電影金像獎頒獎禮起，大會仿照奧斯卡金像獎設立正規的紅地氈通道，亦即俗稱的「星光大道」，每年出席的明星都會盛裝打扮。03年香港爆發沙士，佈景版上特別寫上向醫護人員致敬的字眼，星光大道亦收起了紅地氈，改名為愛心大道。 2009年起，金像獎增設一個「典禮最佳衣着獎」（分設男女明星），頒發給當晚在星光大道上最耀目的男女明星。數到最經典衣著，「發哥」周潤發及林嘉欣就曾以牛仔褲上陣。在第6屆金像獎上，發哥就身穿乾濕褸、牛仔褲上台領「最佳男主角」。由於發哥在此之前連續兩屆都獲得提名，盛裝打扮卻空手而回，於是他當時抱住陪跑心態出席，索性以輕鬆打扮上陣，沒料到正正成為當屆影帝，連他上台時也不禁自嘲。 林嘉欣於02年出席第21屆金像獎，以《男人四十》同時角逐最佳新演員獎及最佳女配角獎，首次參加金像獎便收穫豐富。然而，嘉欣當時以牛仔褲示人，引來不少批評。事後她解釋，因為試了40多套服飾仍未能找到合心水的一套，於是索性以牛仔褲上陣。翌年她收到大會的邀請卡時，卡上備註不能穿牛仔褲行紅地氈。

那部電影於金像獎獲獎最多？ 由第一屆至今，獲獎最多的電影是由王家衛執導、梁朝偉及章子怡等主演的《一代宗師》。電影獲14項提名，最後奪得12個獎項，成為史上獲獎最多的電影。在過去八、九十年代，亦都有當代獲獎最多的電影。八十年代是梅艷芳及張國榮主演的《胭脂扣》，共奪得7個獎項；九十年代是張曼玉和黎明主演的《甜蜜蜜》，獲7個獎項；千禧年代共有兩套電影獲頒8個獎項，分別是《臥虎藏龍》(2001年)及《投名狀》(2008年)。由黎明和甄子丹主演的《七劍》，在第25屆金像獎獲11項提名，包括「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳女配角」等，但最後全軍覆沒，捧蛋收場。

那部電影取得金像獎大滿貫？ 大滿貫即是同一部電影囊括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」及「最佳男、女主角」獎項，許鞍華執導的《女人四十》，在第15屆金像獎中成為史上首部大滿貫電影。16年之後，她執導的《桃姐》成為了第二部大滿貫電影。 至於演技大滿貫電影，則於第35屆金像獎中出現，由翁子光執導的《踏血尋梅》，包辦「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」及「最佳新演員」。 謝霆鋒則是首位大滿貫金像獎演員，他於1999年憑《新古惑仔之少年激鬥篇》陳浩南一角獲得「最佳新演員」；2010年憑《十月圍城》鄧四弟獲得「最佳男配角」，之後在2011年憑《線人》的「細鬼」榮獲「最佳男主角」。

金像獎雙胞胎 金像獎史上發生過兩次「打和」的情況，第二屆出現兩位影帝，當年由《最佳拍檔》麥嘉及《提防小手》洪金寶雙雙奪得「最佳男主角」。去到第8屆，「最佳編劇」由《胭脂扣》及《三人世界》同時獲得。出現皆大歡喜的原因，是早期的機制由評審團討論而得出賽果，雖然制度一直改善，然而去到第8屆仍然出現同分情況。及後大會再修改機制，如投票的比重不同，令同分的情況不複再。 金像獎有甚麼機制？ 金像獎是由已停辦的《電影雙周刊》設立，由於當時正值香港電影新浪潮的開始，所以得獎者都是新浪潮的中堅分子。當時的評審是以影評上的藝術及人文為考慮準則。之後開始建立提名機制，先由影評人在首輪投票選出提名名單，再由電影從業員及影評人組成的評審團進行第二輪評選，最後得出結果。 隨住金像獎的發展，評審的制度逐步完善，其後更加入香港演藝人協會、香港導演協會、香港編劇協會等參與統籌，讓獎項更具認受性。時至今日，香港電影金像獎的評審機制由「第一輪一百人評審團」及合乎資格的「香港電影金像獎選民」投票選出入圍名單，再由「第二輪五十人專業評審團」投票選出最終結果，在各獎項中得票最高的首五名可獲進入第二輪評選。之後由「第二輪專業評審團」及金像獎十四個屬會會員，聯同香港作曲家及作詞家協會會員選出得獎者。

按圖觀看完整金像獎2022提名名單：

第四十屆香港電影金像獎完整提名名單 獎項 提名名單（）為電影 最佳電影提名 怒火、梅艷芳、智齒、媽媽的神奇小子、濁水漂流 最佳導演提名 文念中 （好好拍電影）、陳木勝 （怒火）、梁樂民 （梅艷芳）、鄭保瑞 （智齒）、陳可辛 （奪冠） 最佳編劇提名 章彥琦、何肇康、李浩田、凌偉駿 （一秒拳王） 、何靜怡、林家棟 （殺出個黃昏）、歐健兒、岑君茜 （智齒） 、尹志文、盧文駿 （媽媽的神奇小子）、李駿碩 （濁水漂流） 最佳男主角提名 林家棟 （手捲煙）、謝賢 （殺出個黃昏） 、林家棟 （智齒）、梁仲恆 （媽媽的神奇小子）、吳鎮宇 （濁水漂流） 最佳女主角提名 周秀娜 （馬達‧蓮娜）、王丹妮 （梅艷芳）、劉雅瑟 （智齒）、吳君如 （媽媽的神奇小子）、鞏俐 （奪冠） 最佳男配角提名 古天樂 （梅艷芳）、林雪 （殺出個黃昏）、馮皓揚 （媽媽的神奇小子）、柯煒林 （濁水漂流）、謝君豪 （濁水漂流） 最佳女配角提名 鮑起靜 （除暴）、廖子妤 （梅艷芳）、鍾雪瑩 （殺出個黃昏）、廖子妤 （智齒）、白浪 （奪冠）、李麗珍 （濁水漂流） 最佳新演員提名 王丹妮（梅艷芳）、鍾雪瑩（殺出個黃昏）、梁仲恆（媽媽的神奇小子）、馮皓揚（媽媽的神奇小子）、柯煒林（濁水漂流） 最佳攝影提名 劉子健 （手捲煙）、馮遠文 （怒火）、潘耀明 （梅艷芳）、杜可風、蔡高比 （第一爐香）、鄭兆強 （智齒） 最佳剪接提名名單 張叔平、盧煒麟 （手捲煙）、鍾煒釗 （拆彈專家2）、麥子善、李點石、何永禕 （長津湖）、彭正熙 （怒火）、David Richardson （智齒） 最佳美術指導提名 張兆康、姚漢文 （手捲煙）、黃炳耀 （梅艷芳） 、趙海 （第一爐香）、麥國強、王慧茵 （智齒） 、潘燚森 （濁水漂流） 最佳服裝造型設計提名 張兆康、陳子晴 （手捲煙）、吳寶玲 （真‧三國無雙）、吳里璐、葉嘉茵 （梅艷芳）、和田惠美 （第一爐香）、余家安、葉嘉茵 （智齒） 最佳動作設計提名 梁博恩 （一秒拳王）、鄧瑞華 （手捲煙）、李忠志 （拆彈專家2）、甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、 李忠志 （怒火）、黃偉亮 （智齒） 最佳原創電影音樂提名 趙增熹、張人傑 （梅艷芳）、坂本龍一 （第一爐香）、川井憲次 （智齒）、戴偉 （媽媽的神奇小子）、黃衍仁 （濁水漂流） 最佳原創電影歌曲提名 1. 時間的初衷 （一秒拳王） 作曲、主唱：周國賢、恆仔@ToNick 填詞：鄭敏 2. 歡迎嚟到呢座城市 （狂舞派3） 作曲：戴偉、霍嘉豪 填詞：霍嘉豪、阿弗、陳心遙 主唱：霍嘉豪、阿弗、劉敬雯、Jan Curious、 Kids Choir-戴天信、戴菲然、范芯堯、李寶瑜、莊冬晴 3. 對峙 （怒火） 作曲、主唱：謝霆鋒 填詞：喬星 4. 神奇之路 （媽媽的神奇小子） 作曲：戴偉 填詞：陳心遙 主唱：柳應廷 5. 濁水漂流 （濁水漂流） 作曲、填詞、主唱：黃衍仁 最佳音響效果提名 聶基榮、葉兆基 （拆彈專家2）、王丹戎、Steve Burgess、尹杰 （長津湖）、李耀強、姚俊軒、Kaikangwol Rungsakorn、 游國樑 （怒火）、杜篤之、吳書瑤 （梅艷芳）、Nopawat Likitwong （智齒） 最佳視覺效果提名 余國亮、林嘉樂、徐德彪、何家全 （拆彈專家2）、徐克、楊文傑、王磊 （長津湖）、梁偉民、林洪峯、刁璟瑋、洪敏詩 （怒火）、余國亮、林嘉樂、梁偉民、洪敏詩 （梅艷芳）、林嘉樂、何文洛、刁璟瑋 （智齒） 新晉導演提名 趙善恒（一秒拳王）、陳健朗（手捲煙）、文念中（好好拍電影）、劉浩良（除暴）、李駿碩（濁水漂流） 最佳亞洲華語電影提名 月老 、美國女孩、消失的情人節