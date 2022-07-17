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娛樂
2022-07-17 17:34:13

金像獎2022｜MC $oHo & KidNey任直播主持緊貼留言 大陸網民誤以為馬國明到場

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金像獎紅地毯有兩部份，台前由強尼及沈殷怡主持。

金像獎紅地毯有兩部份，台前由強尼及沈殷怡主持。

《第40屆香港電影金像獎》今年大會移師到九展舉行，旁邊的展貿廳2(Rotunda 2)在典禮開始前變成紅地氈會場。大會於下午4時半左右開始直播紅地氈盛況，由強尼和沈殷怡以及蘇致豪（MC $oHo）和許賢（MC KidNey）擔任主持，強尼及沈殷怡主力介紹入場人士並在ViuTV播放，至於MC $oHo & KidNey主持的部份則在YouTube及Facebook直播。

強尼、沈殷怡貫徹專業水準。

強尼及沈殷怡發揮應有專業水平，而MC $oHo & KidNey因主攻網上平台，所以比較輕鬆，並與入場的演員或歌手輕鬆傾談，他們因為要顧及網民需要，因此MC $oHo & KidNey頻頻拿出電話。有網民誤以為整個紅地毯盛況只得MC $oHo & KidNey主持，批評他們欠缺專業，但後來才得知他們看電話是看網民反應，以便即時回應大家。

有網民不明白為何MC $oHo & KidNey頻頻看電話。

大陸網民翻牆看紅地毯

由於金像獎是華語電影一大盛事，但因為不同原因不能在大陸轉播，大陸網民只能翻牆看YouTube及Facebook。由於主持及出席的演員都以粵語說話，有大陸網民表示完全聽不懂，跪求有字幕，其中一名網民見到錢嘉樂、余安安及林二汶等出現，誤以為會有無綫演員亮相，不停問有沒有馬國明、胡定欣而遭其他網民恥笑。

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