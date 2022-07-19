金像獎2022｜ViuTV直播收視達10.4點 68萬觀眾收看

《第40屆香港電影金像獎頒獎典禮》於周日(17日)圓滿結束，事隔3年再舉行實體頒獎禮，多位久未露面的電影人如許冠文、張家輝、馮德倫、陳慧琳等亮相，加上有MIRROR獻唱主題曲《金人》成為網上熱話。收視方面，根據無綫電視昨日公布的收視報告，ViuTV直播的頒獎禮收視達10.4點(約68萬人收看)，超越元旦直播的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(10.3點)，亦創下ViuTV開台以來黃金時段最高收視紀錄。
同時段無綫播《東張西望》、《愛‧回家之開心速遞》及最後一集《聲生不息》，分別錄得18.4點(約120萬觀眾)、17點(觀眾人數約110萬)及13.5(觀眾人數約88萬)，其中《聲生不息》較上周跌3.2點，流失近21萬觀眾。
《I SWIM》收視高《冥冥之中》一倍
至於上周一開播的ViuTV話題劇集《I SWIM》，有多位小鮮肉騷肌，果然夠號召力。首周平均收視5.8點(（約38萬觀眾），比之前的《冥冥之中》結局周平均2.9點升了一倍；無綫同時段的《童時愛上你》有13.8點(約90萬觀眾)，微跌0.2點，另一劇集《回歸》首周收視17.2點(約112萬觀眾)。
《通靈之王》收近300投訴
值得一提是由梁思浩、王嘉慧及伍韻婷主持的《通靈之王》，上周一至三(7月11-13日)播出的收視為11.2點(約73萬觀眾)，由於有基督教團體批評節目有導人迷信之嫌，通訊事務管理局共收到296宗投訴。