金像獎2022｜ViuTV直播收視達10.4點 68萬觀眾收看

《第40屆香港電影金像獎頒獎典禮》於周日(17日)圓滿結束，事隔3年再舉行實體頒獎禮，多位久未露面的電影人如許冠文、張家輝、馮德倫、陳慧琳等亮相，加上有MIRROR獻唱主題曲《金人》成為網上熱話。收視方面，根據無綫電視昨日公布的收視報告，ViuTV直播的頒獎禮收視達10.4點(約68萬人收看)，超越元旦直播的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(10.3點)，亦創下ViuTV開台以來黃金時段最高收視紀錄。

同時段無綫播《東張西望》、《愛‧回家之開心速遞》及最後一集《聲生不息》，分別錄得18.4點(約120萬觀眾)、17點(觀眾人數約110萬)及13.5(觀眾人數約88萬)，其中《聲生不息》較上周跌3.2點，流失近21萬觀眾。