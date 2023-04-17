金像獎2023｜何爵天自言是被導演耽誤了的演員歌手 跳進幕前跟楊偉倫麥沛東拍喜劇？(附訪問片)

第41屆香港電影金像獎頒獎禮圓滿結束，獲16項提名的《正義迴廊》，最後僅奪得「新晉導演」及「最佳剪接」兩個獎。導演何爵天與兩位男主角楊偉倫(阿卵)、麥沛東在慶功宴上接受訪問，3人表示慶幸能因《正義》結緣，希望再有合作機會，阿卵笑言何爵天甚具喜劇演員的天份，今年掃走多個頒獎禮的新導演獎，下年可試試角逐新演員獎，「一定要我導佢演，我唔想佢喺其他人手上成功！」這個《正義》3人組受訪期間，即興哼唱羅文《激光中》和張國榮的《大熱》，更爆笑自薦演《熱鬥小馬》，絕對可再合作拍喜劇，甚至組成《迴廊》男團出道。
16項提名僅獲兩獎不失望
獲「新晉導演」獎的何爵天形容，從籌備、開拍到電影獲得多項金像獎提名，感覺是奇異旅程。阿卵認真表示，慶幸能在今次拍《正義迴廊》可認識何爵天，我們三個有很多交流，合作非常愉快。麥東形容是配合天時地利人和的合作，他與阿卵首度領銜主演，感覺有點似以前演舞台劇，用三、四個月一起完成一件事，因為我們開拍前兩個月已經排練，所有台前幕後人員合作，大家不計較工時，只求做好這件事，非常感動。
16項提名最後僅獲兩獎，問3位失望嗎？阿卵回應：「我們這戲不同部門都是新人，能夠有咁多提名已經要開party！」麥東表示，最重要是大家有更多工作機會，多演不同角色，電影圈蓬勃就有更多提名機會。何爵天認為難得遇上好團隊，希望能有更多合作，下年再走上金像獎的舞台上發光發熱，做光做熱做火，然後突然哼唱「光加熱就等於火……」阿卵立即接力「火加光就等於天……」非常有默契。
何爵天轉戰幕前 要阿卵麥東襯托
何爵天自爆，「曾有人問我做唔做舞台劇，我話若要做就做演員，不做導演，但一定要你們兩個跟我一齊演，最緊要你哋兩個襯托我！」阿卵笑言，何導絕對適合演喜劇，何導自嘲道，「睇我個樣就知，你有看過《熱鬥小馬》嗎？ 我係小馬。」阿卵和麥東則被指派演騎師和馬伕，如果3人真的拍喜劇，定必大放笑彈。
阿卵和麥東強調未有因失落男主角獎感失望，亦不覺得自己是大熱倒灶，旁邊的何爵天忽然哼起《大熱》，被阿卵和麥東踢爆勁愛唱卡拉OK，他自言是被導演耽誤了的歌手，又打趣說下年要挑戰新演員獎或踩上叱咤舞台，問到將來可會與MIRROR成員爭新人獎，阿卵即搶白說：「佢一定要攞新人獎，導演、演員……所以一定要由我執導，我唔想你在其他人手中獲得成功！」但他就勸何導最好先避免與鏡仔直接競爭。