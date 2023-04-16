金像獎2023｜劉青雲三奪影帝 吳鎮宇大搞爛gag全場爆笑鼓掌

第41屆香港電影金像獎今晚在文化中心舉行，多次獲提名卻空手而回的鄭秀文(Sammi)，終於圓夢奪得影后，場面感動。吳鎮宇接住出場頒發最佳男主角，他首先表示很感動，因為自己也曾6次提名影帝，卻統統都擦身而過，笑言今次大會邀請他擔任頒獎嘉賓，令他可以有機會摸摸影帝獎座。此時，他才發現頒獎台上不見了獎座，當他接過獎項之後表示，希望下次有機會感受大家的掌聲。他又搞笑指，電影界經常被指出現「青黃不接」的情況，全因為有劉「青」雲與「黃」秋生繼續接拍電影，此話一出，全場爆笑。

劉青雲：掌聲噓聲都會接受

接著吳鎮宇宣讀影帝由《神探大戰》的劉青雲獲得，他更搞笑說︰「點解仲要頒獎俾佢！」劉青雲聽到吳鎮宇叫他的名字時，一度反應不來，其後秋生上前跟他擁抱，才再上台講得獎感受。青雲上到台之後表示，多謝《神探大戰》的台前幕後，陪他度過好多個孤獨的晚上，還有為他張羅戰衣的幾位漂亮女孩子。他說︰「仲有我太太同我嘅團隊，佢哋一向都係神探，用咗一般人未必能夠忍受嘅能力去工作，一日接受一次核爆。如果大家有夢想，只要肯努力，夠長命，夢想就會有一日，好奇怪亦帶點遺憾咁去實現。唔緊要，世事豈能盡如人意，我仲要多謝鏡頭前嘅大家，熱愛香港電影、熱愛香港嘅朋友，掌聲、噓聲我都會接受，因為總好過無聲。」

有份角逐最佳男主角的包括《正義迴廊》麥沛東、楊偉倫、《白日青春》的黃秋生，以及《窄路微塵》的張繼聰。