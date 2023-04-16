金像獎2023｜劉青雲、鄭秀文奪最佳男女主角 《給十九歲的我》奪最佳電影

《第41屆香港電影金像獎》將於今晚（16日）舉行，並於ViuTV晚上7時半直播。香港電影金像奬協會已率先在賽前公布兩項殿堂級榮譽，將頒「終身成就奬」予胡楓先生，及頒予兩位資深影評人羅卡先生及石琪先生「專業精神奬」，以表揚三位為香港電影壇作出重大貢獻。《am730》為你整理了2023香港電影金像獎完整入圍名單，以及實時報道完整得獎名單。（ViuTV 99台現場直播）
第41屆金像獎完整得獎名單
最佳電影：《給十九歲的我》
最佳導演：韋家輝《神探大戰》
最佳編劇：韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》
最佳男主角：劉青雲《神探大戰》
最佳女主角：鄭秀文《流水落花》
最佳男配角：許冠文《風再起時》
最佳女配角：王菀之《飯戲攻心》
最佳攝影：鄭兆強《神探大戰》
最佳剪接：李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》
最佳美術指導：雷楚雄、黃敏軒《風再起時》
最佳服裝造型設計：吳里璐《風再起時》
最佳動作設計：黃偉亮《明日戰記》
最佳創電影音樂：黃衍仁《窄路微塵》
最佳原創電影歌曲：我這樣活了一天《流水落花》
作曲：永夏 填詞：林若寧 主唱：鄭秀文
最佳音響效果：Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》
最佳視覺效果：鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》
新晉導演：何爵天《正義迴廊》
最佳亞洲華語電影：《海的盡頭是草原
最佳電影：《給十九歲的我》
《給十九歲的我》引起嚴重爭議後隨即終止上映，影片入圍今屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演及最佳剪接3個獎項，雖然英華女校曾宣布退選，張婉婷亦表示不會出席頒獎禮，但郭偉倫卻繼續接受最佳導演提名。郭導演在台上先表示好刺激，之後讀出張婉婷的一封信，張導演感謝外界給她的肯定，感謝參與演出的同學們，並慨嘆「人生有幾多個十年呢」，他又指「唔好熄機，拍咗先算，上咗先算」。
金像獎2023｜《給十九歲的我》獲最佳電影 張婉婷缺席頒獎禮
最佳男主角：劉青雲《神探大戰》
吳鎮宇讀出影帝由《神探大戰》的劉青雲獲得時搞笑地說︰「點解仲要頒獎畀佢！」劉青雲聽到吳鎮宇叫他名字時亦反應不來，青雲上台後多謝《神探大戰》的台前幕後，他說︰「仲有我太太同我嘅團隊，佢哋一向都係神探，用咗一般人未必能夠忍受嘅能力去工作，一日接受一次核爆。如果大家有夢想，只要肯努力，夠長命，夢想就會有一日，好奇怪亦帶點遺憾咁去實現。唔緊要世事豈能盡如人意，我仲要多謝鏡頭前嘅大家，熱愛香港電影、熱愛香港嘅朋友，掌聲、噓聲我都會接受，因為總好過無聲。」
最佳女主角：鄭秀文《流水落花》
第41屆香港電影金像獎頒獎典禮在文化中心舉行，從影31年的鄭秀文（Sammi）一向與金像獎無緣，她今次先憑《流水落花》主題曲《我這樣活了一天》擸走最佳電影原創歌曲，更首次奪得最佳女主角，由老拍檔劉德華負責頒獎，華仔更在台上向Sammi說：「我愛你」，似乎是大會刻意安排。
最佳導演：韋家輝《神探大戰》
最佳原創電影歌曲：我這樣活了一天《流水落花》作曲：永夏 填詞：林若寧 主唱：鄭秀文
最佳原創電影音樂：黃衍仁《窄路微塵》
終身成就獎：胡楓
獲得終身成就獎的胡楓大爆與契仔張家輝的對話，他指張家輝指說「這個獎一早要頒給你」，胡楓打趣指，這些獎不可以急，要順序來，因此自己是「序」有應得，引來全場拍掌大笑。
最佳女配角：王菀之《飯戲攻心》
王菀之第二次獲得最佳女配角，她上台大叫一聲之後便多謝大家及《飯戲攻心》一眾台前幕後。她說︰「有時我會諗我係一個歌手定係演員，定係做創作呢？但都要大家welcome我多啲喺不同平台發揮，先令到我嘅夢想成真多一啲，好多謝大家接受我做一個女演員。多謝家人支持我無論做任何嘢，多謝歌迷支持我拍嘅電影，亦多謝影迷會聽下我嘅音樂，多謝大家不分任何媒體去支持，我哋一齊為香港電影努力。」
最佳男配角：許冠文《風再起時》
許冠文指自己首次以一個搞笑的角色得獎，坦言大家可以當他是「新人」。他又指自己特別高興《風再起時》可以拿到8項提名，又透露當時翁子光找他出演時一點信心都沒有：「這個不是搞笑角色，我和老婆商量，老婆就叫我去試，孫悟空都不只會打關斗。」他又指要自己10分鐘一個take過講英文十分大挑戰。當他拍完後副導演指「恭喜你，導演喊緊」。許冠文最後指「只要你肯試新事，甚麼奇蹟都可以發生，包括珍貴的金像獎」。
最佳亞洲華語電影 ：《海的盡頭是草原》
最佳視覺效果：鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》
最佳編劇：韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》
《神探大戰》於第41屆金像獎奪得最佳編劇，三位編劇韋家輝、陳偉斌及麥天樞上台領獎前卻發生一段小插曲，頒獎的王丹妮及劉俊謙在讀出得獎電影後，王丹妮疑似不懂陳偉斌的「斌」發音，未有讀完整個名字，劉俊謙便直接大叫《神探大戰》奪獎，之後再到三位得獎者上台逐位發言，台上王丹妮其後亦有點尷尬。
最佳音響效果：Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》
最佳攝影：鄭兆強《神探大戰》
「最佳攝影」由《神探大戰》的鄭兆強獲得，他已是第9次獲得提名，終於今次可以一嚐得獎感受。
最佳服裝造型設計：吳里璐《風再起時》
麥浚龍現身擔任最佳服裝造型設計頒獎嘉賓，向已故吳耀漢及坂本龍一致敬。此獎由《風再起時》的吳里璐、郭淑敏獲得，吳里璐亦是第8次獲得這個殊榮。
最佳美術指導：雷楚雄、黃敏軒《風再起時》
最佳剪接：李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》
「最佳剪接」由《正義迴廊》的李謙明、張釗、石繕滎獲得。有份角逐此獎的有《明日戰記》、《神探大戰》、《給十九歲的我》及《飯戲攻心》。
由於《給十九歲的我》鬧出極大爭議，英華女書院拒絕交片予金像獎，因此大會在播放入圍片段時，以照片方式顯示《給十九歲的我》及播放剪接師郭偉倫、陳序慶的照片。
楊紫瓊首先頒獎：Never give up
今晚頒發首個獎項是最佳新演員，今屆最佳新演員由奧斯卡影后楊紫瓊擔任頒獎嘉賓，她一出場即獲演場觀眾報以熱烈掌聲，令她十分感動，她多謝大會邀她出席今屆金像獎，而她當年於1986年亦以《皇家師姐》獲提名最佳新演員，結果由巴基斯坦小演員林諾憑《白日青春》奪得，他多謝天父結他能力及機會讓他拍戲，亦有多謝拍檔黃秋生教她做戲。
最佳新演員：林諾《白日青春》
巴基斯坦小演員林諾憑《白日青春》奪得，他多謝天父結他能力及機會讓他拍戲，亦有多謝拍檔黃秋生教他做戲。而MIRROR成員呂爵安（Edan）憑喜劇《闔家辣》及劇情片《過時．過節》同時獲兩個提名，可惜最後也無緣奪獎，其他對手還有《燈火闌珊》的周漢寧及另一鏡仔柳應廷《阿媽有咗第二個》。
《白日青春》導演劉國瑞指林諾原非首選 驚嘆黃秋生演技出神入化
新晉導演：何爵天《正義迴廊》 「香港電影未死」
「新晉導演」由何爵天憑住《正義迴廊》獲得，他從許鞍華手上接過獎項之後，從外裝內拿出他執導的《死屍死時四十四》的首映換票證，表示家中沒有紙張，所以只好用這張票寫下多謝名單，並逐一讀出要多謝的名字。
他又特別多謝翁子光，他說︰「冇佢就冇我今日，唔止佢係監製，佢亦都係呢部戲投資者」他亦多謝今屆不同的新導演，認為香港電影未死，也不是小陽春，因為大家都未死同會努力，相信香港電影會繼續好下去。
今屆紅地氈直播主持及後台實況主持由陳海寧、鄧月平及鍾雪瑩擔任。林家謙與Serrini擔任今晚的表演嘉賓，二人以白色的造型示人，家謙表示，早前因為生病，擔憂影響聲線，幸好趕及在典禮舉行前康復。一眾女明星亦盛裝出席，一齊睇吓現場靚相！