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娛樂
2023-04-16 23:00:00

金像獎2023｜劉青雲、鄭秀文奪最佳男女主角 《給十九歲的我》奪最佳電影

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金像獎2023

金像獎2023

《第41屆香港電影金像獎》將於今晚（16日）舉行，並於ViuTV晚上7時半直播。香港電影金像奬協會已率先在賽前公布兩項殿堂級榮譽，將頒「終身成就奬」予胡楓先生，及頒予兩位資深影評人羅卡先生及石琪先生「專業精神奬」，以表揚三位為香港電影壇作出重大貢獻。《am730》為你整理了2023香港電影金像獎完整入圍名單，以及實時報道完整得獎名單。（ViuTV 99台現場直播）

41屆金像獎完整得獎名單

最佳電影：《給十九歲的我》

最佳導演：韋家輝《神探大戰》

最佳編劇：韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》

最佳男主角：劉青雲《神探大戰》

最佳女主角：鄭秀文《流水落花》

最佳男配角：許冠文《風再起時》

最佳女配角：王菀之《飯戲攻心》

最佳攝影：鄭兆強《神探大戰》

最佳剪接：李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》

最佳美術指導：雷楚雄、黃敏軒《風再起時》

最佳服裝造型設計：吳里璐《風再起時》

最佳動作設計：黃偉亮《明日戰記》

最佳創電影音樂：黃衍仁《窄路微塵》

最佳原創電影歌曲：我這樣活了一天《流水落花》

作曲：永夏 填詞：林若寧 主唱：鄭秀文

最佳音響效果：Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》

最佳視覺效果：鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》

新晉導演：何爵天《正義迴廊》

最佳亞洲華語電影：《海的盡頭是草原

《給十九歲的我》奪最佳電影

《給十九歲的我》奪最佳電影。

最佳電影：《給十九歲的我》

《給十九歲的我》引起嚴重爭議後隨即終止上映，影片入圍今屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演及最佳剪接3個獎項，雖然英華女校曾宣布退選，張婉婷亦表示不會出席頒獎禮，但郭偉倫卻繼續接受最佳導演提名。郭導演在台上先表示好刺激，之後讀出張婉婷的一封信，張導演感謝外界給她的肯定，感謝參與演出的同學們，並慨嘆「人生有幾多個十年呢」，他又指「唔好熄機，拍咗先算，上咗先算」。

金像獎2023｜《給十九歲的我》獲最佳電影 張婉婷缺席頒獎禮

給十九歲的我｜一文睇清拍攝及爭議12年時序

從《給十九歲的我》風波學會甚麼？

劉青雲得獎

劉青雲得獎時目無表情。

最佳男主角：劉青雲《神探大戰》

 

吳鎮宇讀出影帝由《神探大戰》的劉青雲獲得時搞笑地說︰「點解仲要頒獎畀佢！」劉青雲聽到吳鎮宇叫他名字時亦反應不來，青雲上台後多謝《神探大戰》的台前幕後，他說︰「仲有我太太同我嘅團隊，佢哋一向都係神探，用咗一般人未必能夠忍受嘅能力去工作，一日接受一次核爆。如果大家有夢想，只要肯努力，夠長命，夢想就會有一日，好奇怪亦帶點遺憾咁去實現。唔緊要世事豈能盡如人意，我仲要多謝鏡頭前嘅大家，熱愛香港電影、熱愛香港嘅朋友，掌聲、噓聲我都會接受，因為總好過無聲。」

50歲Sammi首奪金像獎影后。

50歲Sammi首奪金像獎影后。

最佳女主角：鄭秀文《流水落花》

第41屆香港電影金像獎頒獎典禮在文化中心舉行，從影31年的鄭秀文（Sammi）一向與金像獎無緣，她今次先憑《流水落花》主題曲《我這樣活了一天》擸走最佳電影原創歌曲，更首次奪得最佳女主角，由老拍檔劉德華負責頒獎，華仔更在台上向Sammi說：「我愛你」，似乎是大會刻意安排。

最佳導演：韋家輝《神探大戰》

最佳原創電影歌曲：我這樣活了一天《流水落花》作曲：永夏 填詞：林若寧 主唱：鄭秀文

最佳原創電影音樂：黃衍仁《窄路微塵》

胡楓 終身成就獎：胡楓

終身成就獎：胡楓

獲得終身成就獎的胡楓大爆與契仔張家輝的對話，他指張家輝指說「這個獎一早要頒給你」，胡楓打趣指，這些獎不可以急，要順序來，因此自己是「序」有應得，引來全場拍掌大笑。

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最佳女配角：王菀之《飯戲攻心》

最佳女配角：王菀之《飯戲攻心》

最佳女配角：王菀之《飯戲攻心》

王菀之第二次獲得最佳女配角，她上台大叫一聲之後便多謝大家及《飯戲攻心》一眾台前幕後。她說︰「有時我會諗我係一個歌手定係演員，定係做創作呢？但都要大家welcome我多啲喺不同平台發揮，先令到我嘅夢想成真多一啲，好多謝大家接受我做一個女演員。多謝家人支持我無論做任何嘢，多謝歌迷支持我拍嘅電影，亦多謝影迷會聽下我嘅音樂，多謝大家不分任何媒體去支持，我哋一齊為香港電影努力。」

最佳男配角：許冠文《風再起時》

最佳男配角：許冠文《風再起時》

最佳男配角：許冠文《風再起時》

許冠文指自己首次以一個搞笑的角色得獎，坦言大家可以當他是「新人」。他又指自己特別高興《風再起時》可以拿到8項提名，又透露當時翁子光找他出演時一點信心都沒有：「這個不是搞笑角色，我和老婆商量，老婆就叫我去試，孫悟空都不只會打關斗。」他又指要自己10分鐘一個take過講英文十分大挑戰。當他拍完後副導演指「恭喜你，導演喊緊」。許冠文最後指「只要你肯試新事，甚麼奇蹟都可以發生，包括珍貴的金像獎」。

最佳亞洲華語電影 ：《海的盡頭是草原》

 

最佳視覺效果：鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》

最佳編劇：韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》

《神探大戰》於第41屆金像獎奪得最佳編劇，三位編劇韋家輝、陳偉斌及麥天樞上台領獎前卻發生一段小插曲，頒獎的王丹妮及劉俊謙在讀出得獎電影後，王丹妮疑似不懂陳偉斌的「斌」發音，未有讀完整個名字，劉俊謙便直接大叫《神探大戰》奪獎，之後再到三位得獎者上台逐位發言，台上王丹妮其後亦有點尷尬。

最佳音響效果：Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》

鄭兆強憑《神探大戰》獲「最佳攝影」。

最佳攝影：鄭兆強《神探大戰》

「最佳攝影」由《神探大戰》的鄭兆強獲得，他已是第9次獲得提名，終於今次可以一嚐得獎感受。

最佳服裝造型設計：吳里璐《風再起時》

最佳服裝造型設計：吳里璐《風再起時》

麥浚龍現身擔任最佳服裝造型設計頒獎嘉賓，向已故吳耀漢及坂本龍一致敬。此獎由《風再起時》的吳里璐、郭淑敏獲得，吳里璐亦是第8次獲得這個殊榮。

最佳美術指導：雷楚雄、黃敏軒《風再起時》

 

最佳剪接：李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》

最佳剪接：李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》

最佳剪接：李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》

「最佳剪接」由《正義迴廊》的李謙明、張釗、石繕滎獲得。有份角逐此獎的有《明日戰記》、《神探大戰》、《給十九歲的我》及《飯戲攻心》。

由於《給十九歲的我》鬧出極大爭議，英華女書院拒絕交片予金像獎，因此大會在播放入圍片段時，以照片方式顯示《給十九歲的我》及播放剪接師郭偉倫、陳序慶的照片。

林諾從楊紫瓊手中接受最佳新演員殊榮。

林諾從楊紫瓊手中接受最佳新演員殊榮。

楊紫瓊首先頒獎：Never give up

今晚頒發首個獎項是最佳新演員，今屆最佳新演員由奧斯卡影后楊紫瓊擔任頒獎嘉賓，她一出場即獲演場觀眾報以熱烈掌聲，令她十分感動，她多謝大會邀她出席今屆金像獎，而她當年於1986年亦以《皇家師姐》獲提名最佳新演員，結果由巴基斯坦小演員林諾憑《白日青春》奪得，他多謝天父結他能力及機會讓他拍戲，亦有多謝拍檔黃秋生教她做戲。

最佳新演員：林諾《白日青春》

巴基斯坦小演員林諾憑《白日青春》奪得，他多謝天父結他能力及機會讓他拍戲，亦有多謝拍檔黃秋生教他做戲。而MIRROR成員呂爵安（Edan）憑喜劇《闔家辣》及劇情片《過時．過節》同時獲兩個提名，可惜最後也無緣奪獎，其他對手還有《燈火闌珊》的周漢寧及另一鏡仔柳應廷《阿媽有咗第二個》。

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新晉導演：何爵天《正義迴廊》 「香港電影未死」

「新晉導演」由何爵天憑住《正義迴廊》獲得，他從許鞍華手上接過獎項之後，從外裝內拿出他執導的《死屍死時四十四》的首映換票證，表示家中沒有紙張，所以只好用這張票寫下多謝名單，並逐一讀出要多謝的名字。

他又特別多謝翁子光，他說︰「冇佢就冇我今日，唔止佢係監製，佢亦都係呢部戲投資者」他亦多謝今屆不同的新導演，認為香港電影未死，也不是小陽春，因為大家都未死同會努力，相信香港電影會繼續好下去。

何爵天專訪｜《死屍死時四十四》難拍過《正義迴廊》？ 寄語再荒謬也別麻木

何爵天獲頒「新晉導演」。

林明禎

林明禎

今屆紅地氈直播主持及後台實況主持由陳海寧、鄧月平及鍾雪瑩擔任。林家謙與Serrini擔任今晚的表演嘉賓，二人以白色的造型示人，家謙表示，早前因為生病，擔憂影響聲線，幸好趕及在典禮舉行前康復。一眾女明星亦盛裝出席，一齊睇吓現場靚相！

金像獎2023直播在那觀看？

《第41屆香港電影金像獎》將會在16日晚上7時半於ViuTV 99台現場直播。詳細按此

金像獎2023有甚麼大熱電影？

電影《正義迴廊》榮獲包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角等16項提名，更因獲得兩個最佳男主角提名而成為焦點。詳細按此

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