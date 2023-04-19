金像獎2023｜林家謙跳唱被狠批史上最差 網民話似喃嘸佬

YouTuber啤梨就拍片大談對今屆金像獎意見，當中就提到opening表演，大踩林家謙：「Serrini係OK嘅，林家謙我真係唔知點形容。咩事啊？」；更表示如果佢係林家謙，佢係唔會上台：「林家謙做音樂、幕後出身，喺幾百萬觀眾、甚至台前咁多位影壇、圈中識嘢嘅人面前拎啲咁嘅表演出黎，佢係我所見過香港電視史上除咗William Hung之外，包括參加歌唱比賽嘅所有人，我未見過表演咁差，係可怕地差。」啤梨指林家謙全部歌因為要遷就Serrini個Key，於是變得唔啱Key：「但金像獎應該有時間rehearsal（排練）架嘛，點解唔去執吓呢啲位呢？就算係唔啱Key，你都要唱到嗰首歌個氣氛架。」啤梨又覺得林家謙唔係好靚仔，表演係咁都可以紅到，定可能佢平時表現好啲：「最衰就係，跟住每個表演嘉賓個個都好過佢。我俾你做opening，點解可以咁，我真係不解。」

網民反應兩極

網民指林家謙嘅舞功的確災難，以為破緊地獄；但對於唱功，網民就各有喜好。部份網民認同啤梨，表示林家謙真係唱得好難聽：「唔唱自己歌仲更加喃嘸佬」、「佢都係去返幕後寫歌算，唱自己口水歌冇問題，唱live難聽到」等等；另一部份網民則力撐林家謙，表示一定唔係當晚最差嘅表演者：「有聽開佢地就知呢個live 同錄音一樣水準，係佢哋獨有風格同聲線。唔識佢哋既人，一定無留意香港樂壇起碼5年」、「話佢地唱歌難聽啲haters真心建議現場聽下佢地live，穩到不得了」、「一個好正的live 表演、有排loop」、「見住家謙嘅改變覺得好感動！由以前做幕後作曲、到出道唱歌、今次用埋戲劇，真心大突破！」、「係咪我耳仔有問題？我覺得好好聽喎，林仔同樹都唱得好有味道」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈