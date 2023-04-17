金像獎2023｜楊紫瓊頒新演員獎 梁芷珊認為安排失影后身份

不過，楊紫瓊頒發新演員獎的安排，就引來部份人不滿，認為此舉有失奧斯卡影后身份。梁芷珊在社交平台指這是令她最驚訝的一幕，她說︰「大會給楊紫瓊安排的位置和任務，是頒發『最佳新演員獎』，Not even是頒獎給香港的『最佳女主角』or 『最佳男主角』。香港電影金像獎邀得奧斯卡最女主角頒獎給香港最佳新演員！！大會沒有覺得這種不得體有問題，猶如楊潤雄沒有覺得恭賀香港演員楊紫瓊有問題？」

傳承意義更大

有網民認為由楊紫瓊頒獎給新演員是有薪火相傳的意思，傳承的意義更大，認為這個安排反而是「全場最令人驚喜感動位之一」。再者，楊紫瓊於1986年以《皇家師姐》一片獲提名同一獎項，網民認為由她頒獎更有意義。另外，有網民找到楊紫瓊這個星期需在馬來西亞出席活動，今日中午更接受當地電台訪問，因此估計她也無法留到壓軸大獎，要急急前往機場。

《白日青春》導演劉國瑞在慶功宴上表示，由楊紫瓊頒獎予林諾是一個很好的畫面，成件事好夢幻。他指林諾雖然不知道楊紫瓊是誰，但有跟他說是奧斯卡最佳女主角。