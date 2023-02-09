金像獎2023｜《正義迴廊》麥沛東楊偉倫雙雙入圍最佳男主角 挑戰金馬影帝黃秋生

第41屆香港電影金像獎今日(9日)中午於尖沙咀文化中心舉行記者會，公布入圍名單。其中最佳男主角一獎，獲提名的演員包括《正義迴廊》麥沛東和楊偉倫(阿卵)，他們將與憑《白日青春》奪得金馬影帝的黃秋生、《神探大戰》的劉青雲，以及《窄路微塵》的張繼聰，角逐影帝寶座。
麥沛東與楊偉倫雙雙入圍，前者表示：「好多謝大家支持！有咩開心得過一個人提名？就係兩個一齊提名，好開心可以同我好兄弟阿卵一齊提名！好多謝《正義迴廊》團隊，因為有佢哋先有我呢個角色，多謝！」至於阿卵則回應：「好神奇！估唔到自己可以入到圍，仲要同麥東一齊入圍係一件好開心嘅事！仲有《正義迴廊》團隊都得到好多提名真係好興奮！多謝每一位投票嘅人！算係一個人生成就解鎖！多謝！好神奇！好興奮！」
黃秋生：開心到好似辦喜宴咁
早前憑《白日青春》奪得金馬獎最佳男主角的黃秋生，對於今次入圍角逐香港電影金像獎影帝，他笑稱：「入圍最佳男主角緊係好開心啦！開心到好似辦喜宴咁！不過辦喜宴呢就要使好多錢㗎喎！咁所以呢，就會有啲壓力啦！」再獲提名影帝的劉青雲則說：「多謝大家支持！」
張繼聰為年輕一輩獲提名感高興
至於主演《窄路微塵》的張繼聰則表示：「衷心多謝每一位投票俾我嘅評審，多謝金像獎，可以憑住《窄路微塵》窄哥呢個角色得到提名，更加開心係入面有好多朋友、伙伴都同時獲得提名！」他又分享對演出《窄路微塵》的感受，「拍攝呢套戲嘅時候，感覺我係一個比較年長嘅大哥哥，同一班好年青嘅電影愛好者，我哋充咗一隻橡皮艇，爬咗出去公海，當中係驚濤駭浪，亦都克服好多困難，但我哋都真係有一種信念在內。好希望透過呢部電影，可以將一種力量帶俾觀眾！所以我剛才睇直播，其實真係好感動，除咗好多謝大家對我自己努力嘅一種肯定之外，更加有一種 「呼~」嘅感覺，因為所有年青一輩嘅電影工作者都得到提名肯定，呢件事係非常之開心。」
最後，他補充：「我哋套戲仲喺上映中，如果未入場嘅朋友，希望都可以入場支持我哋，多謝！」