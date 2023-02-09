金像獎2023｜《正義迴廊》麥沛東楊偉倫雙雙入圍最佳男主角 挑戰金馬影帝黃秋生

第41屆香港電影金像獎今日(9日)中午於尖沙咀文化中心舉行記者會，公布入圍名單。其中最佳男主角一獎，獲提名的演員包括《正義迴廊》麥沛東和楊偉倫(阿卵)，他們將與憑《白日青春》奪得金馬影帝的黃秋生、《神探大戰》的劉青雲，以及《窄路微塵》的張繼聰，角逐影帝寶座。

麥沛東與楊偉倫雙雙入圍，前者表示：「好多謝大家支持！有咩開心得過一個人提名？就係兩個一齊提名，好開心可以同我好兄弟阿卵一齊提名！好多謝《正義迴廊》團隊，因為有佢哋先有我呢個角色，多謝！」至於阿卵則回應：「好神奇！估唔到自己可以入到圍，仲要同麥東一齊入圍係一件好開心嘅事！仲有《正義迴廊》團隊都得到好多提名真係好興奮！多謝每一位投票嘅人！算係一個人生成就解鎖！多謝！好神奇！好興奮！」