金像獎2023｜王丹妮唔識讀麥天樞勁尷尬 凌文龍談善文頒獎擺烏龍

「最佳編劇」由王丹妮與劉俊謙頒發，由韋家輝、陳偉斌、麥天樞的《神探大戰》獲得。不過，王丹妮當看到得獎名單時，一度O咀，當她讀出得獎者名字時，因為不懂讀「麥天樞」的「樞」時，讀到「麥天」之後，跟在旁的劉俊謙表示「呢個字點讀」，之後劉俊謙和王丹妮立即讀出電影名字《神探大戰》化解這個尷尬場口。
網民批評王丹妮竟然沒有做足功課上台，又指她應在播放提名名單時，應要留意大會讀出的名字，認為她竟然出現不懂讀出得獎者名字是非常不尊業。
凌文龍以為冇人上台
另一尷尬場口則出現在談善言及凌文龍頒發「最佳動作設計」時，此獎由黃偉亮憑住《明日戰記》奪得。不過，二人讀出得獎者名字之後，指黃偉亮因有事未能上台，於是由他們二人代對方領獎。此時，大會更播出邀請謝君豪及王敏德頒發「最佳音響效果」上台的錄音，凌文龍見到台下有人上台，立即表示不好意思，此時電視畫面見到在場人士呆若木雞，似乎不太了解發生甚麼事，之後《明日戰記》的導演吳炫輝上台代為領獎，場面尷尬。
泰文名考起王敏德
「最佳音響效果」則由《明日戰記》的Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana獲得，由於此獎得獎者有多位泰國人，王敏德讀上去也大感吃力。
王敏德與謝君豪更明顯事前夾過衣著，二人更把《毒舌大狀》的橋段帶上頒獎台，網民均大讚二人合作很有火花，互動非常精彩，封他們為「最佳頒獎嘉賓」。