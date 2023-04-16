金像獎2023｜王丹妮唔識讀麥天樞勁尷尬 凌文龍談善文頒獎擺烏龍

「最佳編劇」由王丹妮與劉俊謙頒發，由韋家輝、陳偉斌、麥天樞的《神探大戰》獲得。不過，王丹妮當看到得獎名單時，一度O咀，當她讀出得獎者名字時，因為不懂讀「麥天樞」的「樞」時，讀到「麥天」之後，跟在旁的劉俊謙表示「呢個字點讀」，之後劉俊謙和王丹妮立即讀出電影名字《神探大戰》化解這個尷尬場口。

網民批評王丹妮竟然沒有做足功課上台，又指她應在播放提名名單時，應要留意大會讀出的名字，認為她竟然出現不懂讀出得獎者名字是非常不尊業。