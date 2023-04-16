金像獎2023｜紅地毯直擊！姜濤超緊張 Jer把握機會多謝毛舜筠

第41屆香港電影金像獎今日(16日)舉行頒獎禮，金像獎協會主席爾冬陞率領金像獎董事局一眾成員亮相紅地氈，為金像獎揭開序幕。今屆紅地氈直播主持及後台實況主持由陳海寧、鄧月平及鍾雪瑩擔任。林家謙與Serrini擔任今晚的表演嘉賓，二人以白色的造型示人，家謙表示，早前因為生病，擔憂影響聲線，幸好趕及在典禮舉行前康復。

家謙Serrini孖住出場 林家謙與Serrini均表示可考慮拍電影，Serrini認為家謙可以演殺手，而她則想拍教育電視。家謙被問到何時與Do姐出發拍攝旅遊節目，他表示未有詳細資料，他亦很期待，因為二人都是處女座，估計到時會有不少火花。

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Edan開心名字出現影帝一欄 Edan今年有份角逐最佳新演員獎，他表示會抱住參加派對及見識的心情到場，沒預料過自己會得獎，能夠獲得兩項提名已很滿足。他又表示，沒有特別準備致謝辭，並很多謝fans的支持。對於有fans出動「爵安號」，他笑言今次是對過去一年作為演員成績的總結，知道fans也很支持他，所以很感謝他們。他表示過去很開心獲得機會與不同前輩合作，問到若果得獎會否感動得哭出來，他表示「唔會，我唔係易喊嘅人。」 對於特刊印錯名，Edan笑言很開心，「個名成世都未必上到呢個位！幾好笑！希望有朝一日見到自己個名上呢個位。」他更笑言，若見到劉青雲會向他自我介紹，以及跟他說聲不好意思，佔用了他的位置。

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Lokman盼來年有提名 Lokman表示今次是第一次單獨行金像獎紅地氈，希望下年有更好作品，可以與隊友一齊行，又笑言自己有點緊張，但會頂硬上。問到Jer及Edan有沒有向他拉票，Lokman表示是沒有用的，更謂當他有提名時，才叫Jer及Edan過來拉攏他。他坦言希望日後可以獲得提名。問到最想向誰集郵，他希望可以與劉青雲合照。

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蝦頭大騷事業線 「蝦頭」楊詩敏以超性感造型大騷事業線登場，她笑言自己事業心很重，並謂希望《正義迴廊》可以獲最佳電影。與她一齊受訪的林海峰笑言，很想拎影帝，並自嘲不是男配角大熱門，他看好蝦頭會獲獎。 何爵天睇好 楊偉倫麥沛東 《正義迴廊》導演何爵天表示，很開心獲得多項提名，問到16項提名當中有信心拿幾多個獎，他就希望可以拎足16個，並盼楊偉倫與麥沛東雙雙奪得影帝，更搞笑稱若果自己有份參演，也可能都有提名。他又提到，難得今日聚集了很多台前幕後工作人員，是值得一齊慶祝。楊偉倫則表示，很難得可以參與香港電影盛事，對電影來說已有一定的認同及肯定。

洪嘉豪首踏紅地氈感驚奇 洪嘉豪聲沙沙表示身體不適，並笑稱是首次參與紅地氈盛況，更反問在場記者哪裡是紅地氈，當得知他站立的位置已是紅地氈，大感驚喜！他憑《正義迴廊》主題曲《活誰的命》角逐「最佳原創電影歌曲」，他表示心情很興奮，可以到場見識，並透露已準備了兩套衫，如果可以獲獎會是錦上添花的事。提到他將與Do姐出發拍攝旅遊節目，他稱早前已開了一次會，見到行程很緊密，但就不便透露旅行的目的地。

張繼聰獲囡囡打氣 張繼聰在今屆頒獎禮憑《窄路微塵》角逐影帝，亦憑《飯戲攻心》入圍最佳男配角。他與謝安琪一齊行紅地氈，主持強尼問她看好阿聰哪一個角色，她表示不會揀，因為兩個都是張繼聰，並指老公都有兩個角色的特質。二人接受訪問時，阿聰表示近日都是忙於工作及照顧家庭，就連今早亦是湊小朋友參與課外活動，也沒空想會否獲獎。 阿聰坦言對獲獎與否都是以平常心面對，想起過去一直有不少人幫忙已感到很開心。他透露早前更想過得獎致謝辭，自己也深受感動，但未致於落淚。謝安琪稱近日工作時，身邊的人表示都支持張繼聰，感受到大家對老公的支持。問到小朋友有沒有為阿聰打氣，阿聰表示出發前與小朋友擁抱，囡囡對金像獎沒有甚麼概念，但也有跟他說加油。

毛姐阿Jer爆姜濤超緊張 毛舜筠與姜濤及柳應廷(Jer)憑《阿媽有咗第二個》均有提名，毛姐表示很開心可以與兩個囝囝一齊行紅地毯。姜濤因為要獻唱電影主題曲《風雨不改》，大感緊張，表現非常拘謹，Jer以過來人身份安慰姜濤，並透露花姐要他們無論如何都要笑。毛姐稱姜濤可能見到人多，又要培養上台演出的情緒，所以十分緊張。她又認為今屆特別盛大，心情非常興奮。姜濤表示昨晚休息充足，與Jer一樣有去打波出汗，並稱自己飲了很多水，認為多喝水對身體好。 問到大家對獲獎信心有多大，Jer表示會以平常心面對，旨在參與，若獲獎則是錦上添花。姜濤稱入圍已很好，並透露姜媽媽更為他煮飯慶祝，更大讚毛姐烹飪技巧有一手，而且也很健康。提到特刊印錯名，Jer表示只是小問題，自己能在特刊上出現已大感榮幸。他與姜濤又認為可以與毛姐合作獲益良多，而且有她在場都會感到很安心。

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劉青雲不介意印錯名 劉青雲憑電影《神探大戰》角逐金像獎「最佳男主角」，今日亮相紅地毯時只見他單拖上陣，他解釋太太郭藹明現時深居簡出。問到有沒有信心拎獎，青雲表示自己做足本份已很足夠。提到金像獎的特刊印錯名，他稱只是很小事，因為很多工作人員都是義務幫手，並沒有因為此事不開心，希望大家多體諒，只求大家開心。問到會否keep起錯版的特刊，他認為也是很不錯的主意，更笑言可以與Edan交換簽名。 梁洛施很開心可以與演藝界的朋友見面，特別希望可以親身向楊紫瓊道賀。早前她被指與王傑結婚，她稱完全不可信，被問到感情事，她表示很享受單身，一切順其自然。

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鄭秀文爭影后信心一半半 Sammi憑《流水落花》角逐影后，已多次獲影后的提名的她表示，對今次獲獎的信心是一半半，亦有想過致謝辭。她說︰「每次去到頒獎嗰part就會心跳到去頭頂，今年都有小小信心，當係自己一個鼓勵。」她表示許志安在家中透過電視支持她，他亦有陪她去試身。