金像獎2023｜紅地毯直擊！Edan想同劉青雲打招呼 蝦頭超性感到場(持續更新)

第41屆香港電影金像獎今日(16日)舉行頒獎禮，金像獎協會主席爾冬陞率領金像獎董事局一眾成員亮相紅地氈，為金像獎揭開序幕。今屆紅地氈直播主持及後台實況主持由陳海寧、鄧月平及鍾雪瑩擔任。林家謙與Serrini擔任今晚的表演嘉賓，二人以白色的造型示人，家謙表示，早前因為生病，擔憂影響聲線，幸好趕及在典禮舉行前康復。

家謙Serrini孖住出場 林家謙與Serrini均表示可考慮拍電影，Serrini認為家謙可以演殺手，而她則想拍教育電視。家謙被問到何時與Do姐出發拍攝旅遊節目，他表示未有詳細資料，他亦很期待，因為二人都是處女座，估計到時會有不少火花。

Edan開心名字出現影帝一欄 Edan今年有份角逐最佳新演員獎，他表示會抱住參加派對及見識的心情到場，沒預料過自己會得獎，能夠獲得兩項提名已很滿足。他又表示，沒有特別準備致謝辭，並很多謝fans的支持。對於有fans出動「爵安號」，他笑言今次是對過去一年作為演員成績的總結，知道fans也很支持他，所以很感謝他們。他表示過去很開心獲得機會與不同前輩合作，問到若果得獎會否感動得哭出來，他表示「唔會，我唔係易喊嘅人。」 對於特刊印錯名，Edan笑言很開心，「個名成世都未必上到呢個位！幾好笑！希望有朝一日見到自己個名上呢個位。」他更笑言，若見到劉青雲會向他自我介紹，以及跟他說聲不好意思，佔用了他的位置。

Lokman盼來年有提名 Lokman表示今次是第一次單獨行金像獎紅地氈，希望下年有更好作品，可以與隊友一齊行，又笑言自己有點緊張，但會頂硬上。問到Jer及Edan有沒有向他拉票，Lokman表示是沒有用的，更謂當他有提名時，才叫Jer及Edan過來拉攏他。他坦言希望日後可以獲得提名。問到最想向誰集郵，他希望可以與劉青雲合照。

蝦頭大騷事業線 「蝦頭」楊詩敏以超性感造型大騷事業線登場，她笑言自己事業心很重，並謂希望《正義迴廊》可以獲最佳電影。與她一齊受訪的林海峰笑言，很想拎影帝，並自嘲不是男配角大熱門，他看好蝦頭會獲獎。 何爵天睇好 楊偉倫麥沛東 《正義迴廊》導演何爵天表示，很開心獲得多項提名，問到16項提名當中有信心拿幾多個獎，他就希望可以拎足16個，並盼楊偉倫與麥沛東雙雙奪得影帝，更搞笑稱若果自己有份參演，也可能都有提名。他又提到，難得今日聚集了很多台前幕後工作人員，是值得一齊慶祝。楊偉倫則表示，很難得可以參與香港電影盛事，對電影來說已有一定的認同及肯定。

洪嘉豪首踏紅地氈感驚奇 洪嘉豪聲沙沙表示身體不適，並笑稱是首次參與紅地氈盛況，更反問在場記者哪裡是紅地氈，當得知他站立的位置已是紅地氈，大感驚喜！他憑《正義迴廊》主題曲《活誰的命》角逐「最佳原創電影歌曲」，他表示心情很興奮，可以到場見識，並透露已準備了兩套衫，如果可以獲獎會是錦上添花的事。提到他將與Do姐出發拍攝旅遊節目，他稱早前已開了一次會，見到行程很緊密，但就不便透露旅行的目的地。