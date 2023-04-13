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娛樂
2023-04-13 19:34:53

金像獎2023｜《給十九歲的我》未被取消提名 爾冬陞稱獎照頒但不播片

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香港電影金像獎主席爾冬陞率領董事局代表成員及嘉賓祈求盛事順利舉行。

「第四十一屆香港電影金像奬」頒獎典禮(金像奬)將於416日在香港文化中心舉。大會今日舉行拜神儀式，香港電影金像獎主席爾冬陞與兩位副主席莊澄和文雋，以及董事局成員代表梁李少霞、余安安、錢嘉樂、周國忠、麥振鴻及韋啟良等均親臨參與儀式。另外，於頒獎典禮當晚為大會主持社交平台直播的陳海寧、鄧月平及鍾雪瑩，以及大會指定電視台及電視製作伙伴香港電視娛樂有限公司ViuTV總經理鍾廣德和MakerVille行政總裁魯庭暉亦到場支持。

鄧月平(右)及鍾雪瑩(左)於4月16日頒獎禮當日駐守紅地氈訪問候選人及與會嘉賓，以及直擊頒獎禮後台實況。

《給十九歲的我》得獎與否由選民決定

對於《給十九歲的我》入圍「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳剪接」，英華女校表示申請退選「最佳電影」提名。爾冬陞表示經過董事局討論及向業內人士、律師意見後，大家一殃認為無無權褫奪任何提名資格。他指影片雖存在爭議，但它是由很多人才能完成，不可抹煞其他人的努力。他表示若果影片最後獲獎會照給予獎項，但就不會播出片段。

他指電影是否獲獎，均由選民投票決定，並指董事局不會行使權力去干預入圍及遴選制度，否則會影響金像獎的公信力。他稱現在及未來也不會設有退選機制，至於屆時是否領獎則由得獎人決定。

 

金像獎主席爾冬陞認為若董事局干擾入圍資格是很嚴重的事。

林家謙Serrini任表演嘉賓

大會今日同時公布頒獎典禮表演環節，兩位唱作歌手林家謙及Serrini與兩位大會音樂總監于逸堯及高佬（Goro Wong）攜手合作，從選取曲目、編排音樂及至籌備演出已準備了三個月。他們的盛大表演，將為晚會隆重掀起序幕。此外，洪家豪、Ansonbean[email protected]、姜濤、鄭秀文及王菀之(排名按大會提名名單)等候選「最佳原創電影歌曲」的主唱者亦會現場獻唱入圍電影主題曲。

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