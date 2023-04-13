金像獎2023｜《給十九歲的我》未被取消提名 爾冬陞稱獎照頒但不播片

「第四十一屆香港電影金像奬」頒獎典禮(金像奬)將於4月16日在香港文化中心舉行。大會今日舉行拜神儀式，香港電影金像獎主席爾冬陞與兩位副主席莊澄和文雋，以及董事局成員代表梁李少霞、余安安、錢嘉樂、周國忠、麥振鴻及韋啟良等均親臨參與儀式。另外，於頒獎典禮當晚為大會主持社交平台直播的陳海寧、鄧月平及鍾雪瑩，以及大會指定電視台及電視製作伙伴香港電視娛樂有限公司ViuTV總經理鍾廣德和MakerVille行政總裁魯庭暉亦到場支持。

鄧月平(右)及鍾雪瑩(左)於4月16日頒獎禮當日駐守紅地氈訪問候選人及與會嘉賓，以及直擊頒獎禮後台實況。

《給十九歲的我》得獎與否由選民決定

對於《給十九歲的我》入圍「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳剪接」，英華女校表示申請退選「最佳電影」提名。爾冬陞表示經過董事局討論及向業內人士、律師意見後，大家一殃認為無無權褫奪任何提名資格。他指影片雖存在爭議，但它是由很多人才能完成，不可抹煞其他人的努力。他表示若果影片最後獲獎會照給予獎項，但就不會播出片段。

他指電影是否獲獎，均由選民投票決定，並指董事局不會行使權力去干預入圍及遴選制度，否則會影響金像獎的公信力。他稱現在及未來也不會設有退選機制，至於屆時是否領獎則由得獎人決定。