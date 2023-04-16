金像獎2023｜《給十九歲的我》獲最佳電影 張婉婷缺席頒獎禮

由張婉婷與郭偉倫聯合執導、花上10年攝製的紀錄片《給十九歲的我》，在第41屆香港電影金像獎頒獎典禮上獲頒最佳電影，該片早前引起極大爭議，因有部份參與拍攝的英華校友，指控製作團隊和校方漠視她們的意願，令張婉婷過去數月來受盡指責，她今晚亦沒有出席頒獎禮，郭偉倫上台讀出張婉婷的親筆信剖白目前心情。

《給十九歲的我》引起嚴重爭議後隨即終止上映，影片入圍今屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演及最佳剪接3個獎項，雖然英華女校曾宣布退選，張婉婷亦表示不會出席頒獎禮，但郭偉倫卻繼續接受最佳導演提名。郭導演在台上先表示好刺激，之後讀出張婉婷的一封信，內容寫道：「由羅啟銳死亡嘅黑洞，到《十九歲》嘅面世，瞬間令我躲進一個可以栽種美麗植物嘅小小花園，再因為一場風波，將我一頭掉進一個漆黑嘅森林，這一切令我領悟到人生嘅無常。但坂本龍一臨終嘅一句說話俾我好大啟發，『藝術千秋，人生朝露』；多謝呢段時間給我支持同埋鼓勵嘅人，多謝業界對呢套電影嘅肯定，令我喺黑暗當中漸漸見到曙光，令我知道雖然人生處於低谷，但仍然意味着前路只有向上嘅可能性。感謝石校長交畀我呢個任務，我哋今生無悔。」張導演亦有感謝參與拍攝的同學們，並慨嘆「人生有幾多個十年呢」。