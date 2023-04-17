金像獎2023｜《給十九歲的我》獲頒最佳電影 爾冬陞︰點都冇一個方法令大家滿意

第41屆香港電影金像獎圓滿結束，《給十九歲的我》獲頒最佳電影，令此片再度惹來爭議。金像獎董事局主席爾冬陞被問到對此片獲獎有何看法時，他稱大會沒有任何看法，金像獎董事局只是為業界服務，只要在香港拍出來的電影，符合規定便會入圍及角逐，至於如何發行、內容是甚麼，董事局從不過問。他稱金像獎是一個業界獎項，認為每年都會有八成人士不開心，因此有提名的人應盡情開心，沒有人知道結果是甚麼。

版權方有意提供部份片段

爾冬陞稱在網上看了不少評語，指香港電影金像獎是小圈子選舉，他認為金像獎是一個工業獎，由二千人投票選出來，是不是小圈子則視乎大家如何界定。他坦言《給十九歲的我》引來的爭議，令董事局花了很長時間去探討，直言版權方其實是願意給予部份片段供大會頒獎之用，可惜已過了審批時間，加上校方是堅決反對影片入圍，因此決定維持不播出任何片段。