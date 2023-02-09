金像獎2023｜《給十九歲的我》角逐3獎 《正義迴廊》共16項提名爭最佳電影

《給十九歲的我》獲三項提名，包括最佳導演、最佳電影及最佳剪接。

第41屆香港電影金像獎今日(9日)中午於尖沙咀文化中心舉行記者會，公布入圍名單。張婉婷執執作品《給十九歲的我》，在一片風波中獲得3項提名，包括最佳導演、最佳電影及最佳剪接。

至於最佳電影對手方面，計有古天樂的《明日戰記》、叫好叫座的《正義迴廊》，還有《神探大戰》及《窄路微塵》，當中《正義迴廊》獲最多共16項提名，還有最佳導演、最佳編劇等，而楊偉倫與麥沛東更憑該片，雙雙入圍最佳男主角。