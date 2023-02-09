金像獎2023｜《給十九歲的我》角逐3獎 《正義迴廊》共16項提名爭最佳電影

第41屆香港電影金像獎今日(9日)中午於尖沙咀文化中心舉行記者會，公布入圍名單。張婉婷執執作品《給十九歲的我》，在一片風波中獲得3項提名，包括最佳導演、最佳電影及最佳剪接。
至於最佳電影對手方面，計有古天樂的《明日戰記》、叫好叫座的《正義迴廊》，還有《神探大戰》及《窄路微塵》，當中《正義迴廊》獲最多共16項提名，還有最佳導演、最佳編劇等，而楊偉倫與麥沛東更憑該片，雙雙入圍最佳男主角。
第41屆香港電影金像獎部分入圍名單
最佳電影
《給十九歲的我》
《神探大戰》
《窄路微塵》
《正義迴廊》
《明日戰記》
最佳導演
何爵天《正義迴廊》
林森《窄路微塵》
張婉婷、郭偉倫《給十九歲的我》
韋家輝《神探大戰》
陳詠燊《飯戲攻心》
最佳男主角
張繼聰《窄路微塵》
麥沛東《正義迴廊》
楊偉倫《正義迴廊》
黃秋生《白日青春》
劉青雲《神探大戰》
最佳女主角
鄭秀文《流水落花》
袁澧林《窄路微塵》
蘇玉華《正義迴廊》
毛舜筠《阿媽有咗第二個》
張艾嘉《燈火闌珊》
最佳男配角
林海峰《正義迴廊》
羅永昌《阿媽有咗第二個》
許冠文《風再起時》
張繼聰《飯戲攻心》
陳湛文《飯戲攻心》
最佳女配角
蝦頭《正義迴廊》
歐嘉雯《窄路微塵》
王菀之《闔家辣》
林明禎《飯戲攻心》
余香凝《緣路山旮旯》
最佳新演員
林諾《白日青春》
柳應廷《阿媽有咗第二個》
呂爵安《過時．過節》
周漢寧《燈火闌珊》
呂爵安《闔家辣》
最佳編劇
譚廣源、葉偉平、梁永豪《正義迴廊》
劉國瑞《白日青春》
韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》
鍾柱鋒《窄路微塵》
陳詠燊《飯戲攻心》
最佳原創電影歌曲
《活誰的命》－正義迴廊（主唱︰洪嘉豪）
《明日之明日》－明日戰記（主唱︰ANSONBEAN / [email protected]）
《風雨不改》－阿媽有咗第二個（主唱︰姜濤）
《這樣活了一天》－流水落花（主唱︰鄭秀文）
《狠愛狠愛你》－ 飯戲攻心（主唱︰王菀之）
最佳亞洲華語電影
《海的盡頭是草原》
《獨行月球》
《該死的阿修羅》