金像獎2023｜英華女校宣布《給十九歲的我》退選「最佳電影」 爾冬陞感無奈

第41屆香港電影金像獎今日(9日)在尖沙咀宣布入圍名單，備受爭議的紀錄片《給十九歲的我》入圍「最佳電影」、「最佳剪接」，張婉婷與郭偉倫憑該片入圍「最佳導演」。名單公布後，英華女校發表聲明，稱校方經過審慎考慮，決定退出本屆香港電影金像獎「最佳電影」的遴選。聲明中提到《給十九歲的我》已停止公映，學校會繼續與製作團隊和有份參演的校友溝通，並就事件作深入檢討，亦感謝「香港電影金像獎協會」和評選委員的提名。 郭偉倫︰對攝製隊10年的肯定 《給十九歲的我》聯合導演郭偉倫收到消息後說：「《給十九歲的我》這套紀錄片銀幕展現出來的人生精彩動人，這十年製作過程中的攝影機背後發生的事和經歷同樣難忘珍貴。電影和人一樣，擁有其生命，作為導演，我們的工作已完成，但作品的生命依然繼續。感謝香港電影金像獎及電影業各界選民的支持，對攝製隊團對這十年的努力得到肯定！」

爾冬陞︰ 謹慎處理 主席爾冬陞被問到關於《給十九歲的我》的爭議時，他坦言沒有特別留意報導，亦沒有想過會爭議至今日。對於《給十九歲的我》入圍，他稱電影宣布停止公映翌日後，才看相關報導及評論，該電影於去年9月13日上畫，優先場及特別場到2月1日為止已有1,576場，票房超過700多萬，並指電影在去年11月26日，因放映場數達標，所以已可入圍金像獎。在2月2日至5日，電影場數共有871場。他指電影提名名單，是計算到由去年12月31日前的電影，並於1月4日把選票寄給選民，投票結果僅得很少人知道。 爾冬陞又表示，有不少董事到場才問他關於《給十九歲的我》事宜，直言不少人沒有看到報導，而自己也沒有看過電影，所以沒有發言權。他個人認為片方及校方等現在應該是商討事件，尋求解決方法，一切有待他們釐清問題，而他亦會稍後跟董事局開會商討，直言會謹慎處理。

與董事局開會處理退選問題 對於電影入圍，有沒有感到兩難，爾冬陞指在首輪投票時未見有任何爭議，沒有人考慮過任何事，直至2月5日才發生爭議，「你問我，我唔會評論。」問到電影若退選會如何處理，他表示不回答假設性問題，他坦言有想過，但待電影真的有退選決定才再回應，並稱問題比較棘手，但相信董事局會解決到問題，認為大家不用太著急。然而在爾冬陞受訪時，英華女校便宣布退選「最佳電影」。他表示待收到正式通知，才再回答。