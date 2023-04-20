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娛樂
2023-04-20 17:06:51

金像獎2023｜蝦頭否認為人虛偽 親向王菀之解釋對方稱好傻

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王菀芝與蝦頭私下是好朋友，今次轉發風波成為友誼考驗。

蝦頭楊詩敏在第41屆香港電影金像獎大熱倒灶，女配角由王菀之奪得，事後不少人戥她不值，而蝦頭在電影公司的after party上亦因為失獎而眼濕濕。蝦頭事後表示自己未是時候拎獎，又稱「得失之間，所有都是最好的安排。同時她也當日轉發網民的IG限時動態，其中一個帖文是「輸俾王菀之最莫名其妙隨即引來網民批評她不忿氣、虛偽。

今日蝦頭在社交平台寫下長文，她指這次是一個誤會，並謂︰「有地方話我虛偽delete story，唔忿氣，係不實嘅陳述。我一直誠實做人，我問心無愧。有時候可能做得唔夠好嘅係太真、太率直、太容易受傷仍故作堅強，我學習勇敢表達係因為人生苦短，還能有真說話嘅時候應盡量分享表達，別人對我嘅抨擊批判我唔會介意。」

 

王菀芝贏得金像獎女配角。

王菀之︰好傻好小事

她稱事件中只在意王菀之及原本發文的支持者，蝦頭表示已第一時間跟對方解釋，「我第一時間send msg俾佢講解下究竟發生咩事，發生咗咩誤會佢第一反應係覺得我好傻咁緊張一件咁小嘅事叫我輕鬆面對佢都安慰我話我梗係知你嘅為人啦因為佢話我同佢一樣都執着於每個藝術作品，做好自己，將每階段做到最好嘅人。我同Ivana係好朋友，我在乎佢嘅感受多謝佢對我嘅信任同明白我，預祝佢嘅管弦樂作品大成功！」

她續說︰「第二個人我care嘅係呢一個敢於表達自己嘅支持者我嘅轉發誤會，可能會令到佢有所困擾或者心情影響後尾我哋繼續私訊互相了解佢冇事我就放心喔！」蝦頭表示只要懂她的人繼續相信她便已很足夠，因為她不需要改變任何人，並表示會自己努力變得更好，用行動及作品去說話。

蝦頭雖然失獎，但成功與姜濤合照。

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