金像獎2023｜蝦頭否認為人虛偽 親向王菀之解釋對方稱好傻

蝦頭楊詩敏在第41屆香港電影金像獎大熱倒灶，女配角由王菀之奪得，事後不少人戥她不值，而蝦頭在電影公司的after party上亦因為失獎而眼濕濕。蝦頭事後表示自己未是時候拎獎，又稱「得失之間，所有都是最好的安排」。同時她也當日轉發網民的IG限時動態，其中一個帖文是「輸俾王菀之最莫名其妙」隨即引來網民批評她不忿氣、虛偽。

今日蝦頭在社交平台寫下長文，她指這次是一個誤會，並謂︰「有地方話我虛偽delete story，唔忿氣，係不實嘅陳述。我一直誠實做人，我問心無愧。有時候可能做得唔夠好嘅係太真、太率直、太容易受傷仍故作堅強，我學習勇敢表達係因為人生苦短，還能有真說話嘅時候應盡量分享表達，別人對我嘅抨擊批判我唔會介意。」