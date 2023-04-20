金像獎2023｜蝦頭否認為人虛偽 親向王菀之解釋對方稱好傻

蝦頭楊詩敏在第41屆香港電影金像獎大熱倒灶，女配角由王菀之奪得，事後不少人戥她不值，而蝦頭在電影公司的after party上亦因為失獎而眼濕濕。蝦頭事後表示自己未是時候拎獎，又稱「得失之間，所有都是最好的安排」。同時她也當日轉發網民的IG限時動態，其中一個帖文是「輸俾王菀之最莫名其妙」隨即引來網民批評她不忿氣、虛偽。
今日蝦頭在社交平台寫下長文，她指這次是一個誤會，並謂︰「有地方話我虛偽delete story，唔忿氣，係不實嘅陳述。我一直誠實做人，我問心無愧。有時候可能做得唔夠好嘅係太真、太率直、太容易受傷仍故作堅強，我學習勇敢表達係因為人生苦短，還能有真說話嘅時候應盡量分享表達，別人對我嘅抨擊批判我唔會介意。」
王菀之︰好傻好小事
她稱事件中只在意王菀之及原本發文的支持者，蝦頭表示已第一時間跟對方解釋，「我第一時間send msg俾佢講解下究竟發生咩事，發生咗咩誤會，佢第一反應係覺得我好傻咁緊張一件咁小嘅事叫我輕鬆面對，佢都安慰我話我梗係知你嘅為人啦。因為佢話我同佢一樣都執着於每個藝術作品，做好自己，將每階段做到最好嘅人。我同Ivana係好朋友，我在乎佢嘅感受，多謝佢對我嘅信任同明白我，預祝佢嘅管弦樂作品大成功！」
她續說︰「第二個人我care嘅係呢一個敢於表達自己嘅支持者，我嘅轉發誤會，可能會令到佢有所困擾或者心情影響，後尾我哋繼續私訊互相了解，佢冇事我就放心喔！」蝦頭表示只要懂她的人繼續相信她便已很足夠，因為她不需要改變任何人，並表示會自己努力變得更好，用行動及作品去說話。