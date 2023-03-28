金像獎2023｜蝦頭楊詩敏胸壓林明禎先贏一杖 男女配角造型照全曝光

「最佳男配角」候選名單，有在《正義迴廊》飾演大律師的多棲藝人林海峰，也有在《阿媽有咗第二個》飾演姜濤爸爸導而優則演的羅永昌，更有憑《風再起時》演出廉政專員一角首次角逐「最佳男配角」獎項的金像奬首屆影帝、去屆「終身成就獎」得主、並曾七度提名「最佳男主角」的許冠文；此外，在《飯戲攻心》片中飾演兄弟的張繼聰及陳湛文亦雙雙打入最後五強，而張繼聰亦以電影《窄路微塵》同時榮獲「最佳男主角」提名。

楊詩敏一改搞笑形象

入圍本屆「最佳女配角」的演員有楊詩敏、區嘉雯、王菀之、林明禎及余香凝。當中王菀之是第三十四屆金像獎「最佳女配角」及「最佳新演員」雙獎得主，區嘉雯亦在第三十九屆奪得「最佳女配角」殊榮。王菀之在喜劇《飯戲攻心》中與陳湛文共譜姊弟戀，她善於烹煮愛心飯菜，並以此維繫與男友及其兄弟間的感情；區嘉雯則在《窄路微塵》中以寫實的演出演繹一位任性偏執的母親。多次入圍金像獎提名的余香凝在《緣路山旮旯》飾演一個性格隨性貼地、樣貌達神級卻與「毒男」拍拖的女生；楊詩敏一改過往搞笑形象，在《正義迴廊》中飾演其中一位男主角的姊姊，她對涉嫌殺人碎屍的親弟處處維護，憑其收歛細膩的演出成功首次出現在金像獎候選行列；另一位也是首次入圍的「大馬女神」林明禎，在《飯戲攻心》以KOL女神「阿Meow」出場，以半鹹淡廣東話及搞笑而自然的演出獲得評審青睞。