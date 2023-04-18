金像獎2023｜蝦頭楊詩敏IG轉發「失望嘅賽果」惹負評 指無心之失：過程中得着已是最寶貴

香港電影金像獎賽果周日塵埃落定，賽前被視為「最佳女配角」黑馬的《正義迴廊》楊詩敏（蝦頭），最終敗給《飯戲攻心》王菀之。失落獎項後，蝦頭曾在 IG 發文稱「得失之間 所有都是最好的安排」，惟同時卻被發現在 IG story 轉發對賽果感失望的言論，遭網民批評「人前人後」、「輸唔起」。《Yahoo 娛樂圈》就事件今（18 日）向蝦頭查詢時，她方得知事件，直指當晚曾轉發海量留言，或因「無睇清楚」引起誤會，強調自己是平常心，與王菀之也是好朋友，「得唔到獎只係好細好細的事，我在過程中得到的，已是最寶貴。」

大收千萬票房的電影《正義迴廊》在今屆金像獎共獲16項提名之多，楊詩敏飾演第二被告唐文奇的姐姐，用盡一切辦法為弟弟脫罪，其中在庭上為弟弟做作供，由無助到嚎哭一幕令人動容，精彩演技令人印象深刻，賽前被看高一線，惜最終與獎項擦身而過。

蝦頭金像獎翌日發文，分享「得失之間，所有都是最好的安排」，亦表示得到大家祝福與支持的感動，「失落咗一個獎項，反而令我明白我真正『得到』 嘅係大家對我嘅肯定」。惟之後卻被發現在 IG story轉發一個對賽果失望的言論，其中一句是「蝦頭輸俾王菀之（最莫名其妙）」，被網民質疑是「虛偽」、「扮大方」。

蝦頭指自己「無睇清楚」 《Yahoo 娛樂圈》今日下午就事件向蝦頭查詢時，她初時反應毫無頭緒，「完全唔知有件咁嘅事」。搞清楚事件輿論後，蝦頭解釋道，頒獎禮當晚收到海量支持 msg，她一有空檔就轉發，「應該㩒咗六、七十個，去到一個位，IG 唔畀我上載。」她說，可能是自己「無睇清楚」，故引起誤會。 她補充，自己平時好少玩社交媒體，當晚不停轉發，只是想多謝別人的祝福，並不代表全盤認同相關言論，事後也沒有 delete 過任何貼文，直到收到查詢，才知道其中一則 story 引起迴響，強調自己「真係無留意」。她澄清，「我同之之（王菀之）係超級好朋友，嗰晚都有互相恭喜，好感動。」