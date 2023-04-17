金像獎2023｜「蝦頭」楊詩敏大熱倒灶 失落最佳女配角爆哭 感慨自己係配角命

第41屆香港電影金像獎頒獎禮圓滿結束，《正義迴廊》雖獲16項提名，但僅奪得「新晉導演」及「最佳剪接」。相反，《神探大戰》成為金像獎大贏家，合共獲得4個獎項，當中包括大獎「最佳導演」及「最佳男主角」。至於《風再起時》及《明日戰記》同獲3個獎項，而許冠文更憑住《風再起時》一擊即中最佳男配角。 美亞娛樂為《風再起時》及《正義迴廊》舉行派對慶祝，「蝦頭」楊詩敏在《正義迴廊》的表現，事前獲大眾睇好是最佳女配角的大熱，可惜最後大熱倒灶。她在派對接受訪問時，先表示各得獎者都是實至名歸，並很多謝林海峰全日的照顧，透露自己心情有湧動的時候，獲對方遞上紙巾，估計她指的是失落最佳女配角的時候。

獲朋友認同感窩心 蝦頭稱今次作為一個演員參與盛事，已很滿足。當大會宣布得獎人時，她坦言心情很緊張，但認為任何一位候選人奪獎都是實至名歸，「如果唔係我，可能未係時候，如果我贏就係贏好運少少……好開心王菀之拎。」她自言過去多參與喜劇，今次並非飾演喜劇角色，是很難得的事，能獲提名已是很好的禮物。 蝦頭表示當聽到頒獎嘉賓宣讀了王菀之時，當時只想到「啊！唔係蝦頭！」她稱在場內收不到電話，但當收到訊號看到朋友們的訊息時，心情便激動起來。她難掩傷感說︰「見到好多朋友話點都好，加油，你喺我心目中女配角……見到呢啲時候，我覺得好寶貴，係佢哋話我得，係好重要。」此時蝦頭已經雙眼通紅，全是淚光，提到朋友們都戥她不值，她說︰「好感恩有今日嘅經歷，喺日後做戲，都有不同聯想，自己演技又進一步。」並呼籲導演可找她飾演不同角色。

感慨自己 配角命 蝦頭又認為自己是配角命，「每個人都有獨特崗位，要喺呢啲位發揮得最好，自己喺配角做得好好，一直都係做女主角身邊最好個朋友。我覺得自己一直做得好稱職，所以繼續努力，任何類型嘅演員都做到好戲！如果所有人都靚仔靚女就好悶，因為人係有好多唔同嘅人，我會俾心機鑽研演技。如果今年有最佳進步獎，我一定拎到！」 蝦頭多謝喜歡或不喜歡她在《正義迴廊》演出的觀眾，最重要大家要支持香港電影、舞台劇，這些都是令演員做得更好的動力。問到有否想過有朝一日會成為女主角，她直言心底裡的蝦頭的信心不足，暫時先做好配角，認為一步一步來，希望日後有信心可以做到一個令人有共鳴的領導角色。