金像獎2023｜袁澧林憑《窄路微塵》角逐影后 與鄭秀文張艾嘉蘇玉華拗手瓜

「第41屆香港電影金像獎」今日(9日)公布入圍名單，「最佳女主角」由《正義迴廊》的蘇玉華、《阿媽有咗第二個》的毛舜筠、《流水落花》的鄭秀文(Sammi)、《窄路微塵》的袁澧林及《燈火闌珊》的張艾嘉角逐。Sammi第7次角逐影后，而今次她在《流水落花》中飾演的陳天美大獲好評，不少人認為Sammi能憑這個角色封后，但日前她出席活動時表示，已習慣了陪跑，坦言以平常心面對，有肯定(提名)已經好開心，亦感到輸是應份。

袁澧林：《窄路微塵》可唔可以上多一陣？

再獲提名影后的毛姐興奮地說：「好開心！更加替兩個仔Jer（柳應廷）與Edan（呂爵安）開心，可以獲得提名最佳新演員獎！」蘇玉華憑《正義迴廊》角逐影后，她說：「難以置信！心情興奮！萬分感謝投我票的每一位！個心跳得好厲害呀！」而張艾嘉則認為香港的霓虹燈才是《燈火闌珊》的最佳女主角。袁澧林憑《窄路微塵》入圍角逐影后，與一眾前輩拗手瓜，她表示極度開心︰「多謝阿聰(張繼聰)、導演、監製同mm2！請問《窄路》可唔可以上多一陣呀？」