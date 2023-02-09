金像獎2023｜袁澧林憑《窄路微塵》角逐影后 與鄭秀文張艾嘉蘇玉華拗手瓜

「第41屆香港電影金像獎」今日(9日)公布入圍名單，「最佳女主角」由《正義迴廊》的蘇玉華、《阿媽有咗第二個》的毛舜筠、《流水落花》的鄭秀文(Sammi)、《窄路微塵》的袁澧林及《燈火闌珊》的張艾嘉角逐。Sammi第7次角逐影后，而今次她在《流水落花》中飾演的陳天美大獲好評，不少人認為Sammi能憑這個角色封后，但日前她出席活動時表示，已習慣了陪跑，坦言以平常心面對，有肯定(提名)已經好開心，亦感到輸是應份。
袁澧林：《窄路微塵》可唔可以上多一陣？
再獲提名影后的毛姐興奮地說：「好開心！更加替兩個仔Jer（柳應廷）與Edan（呂爵安）開心，可以獲得提名最佳新演員獎！」蘇玉華憑《正義迴廊》角逐影后，她說：「難以置信！心情興奮！萬分感謝投我票的每一位！個心跳得好厲害呀！」而張艾嘉則認為香港的霓虹燈才是《燈火闌珊》的最佳女主角。袁澧林憑《窄路微塵》入圍角逐影后，與一眾前輩拗手瓜，她表示極度開心︰「多謝阿聰(張繼聰)、導演、監製同mm2！請問《窄路》可唔可以上多一陣呀？」
另外，「最佳女配角」最後5強中，王菀之與林明禎憑《飯氣攻心》入圍，然而坊間認為，今屆大熱門是《正義迴廊》的楊詩敏，她說︰「恭喜《正義迴廊》電影有咁好嘅成績呢，係我最開心嘅，恭喜大家！」另一位入圍角逐女配角的有《緣路山旮旯》余香凝，她表示很開心獲得提名，她也很喜歡「咩姐」這個角色：「有好多人會話今次覺得我係由一個好大好大嘅突破，比起以前演戲好唔同。咁亦都喺我人生一個轉捩點嘅時候拍咗齣戲，所以我就覺得係一個上天俾我嘅呢一個角色。再加埋入圍嘅時候，真係好感激團隊，好感激導演、監製，所有人一齊造就咗呢個角色。即係老套都係要講嗰句，其實冇其他人，冇團隊，冇對手，就唔會成就咗呢個角色。咁所以入圍嘅就唔係余香凝咁簡單，係整個團隊嘅支持。入圍嘅係呢個角色，非常多謝大家，我都會繼續努力，希望創造更加多大家都鍾意嘅角色，或者係一啲令人印象深刻嘅角色，咁呢個係我作為演員最大嘅夢想。」