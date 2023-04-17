金像獎2023｜郭偉倫台上發表「拍咗先算，上咗先算」 認為《給十九歲的我》實至名歸

第41屆香港電影金像獎圓滿結束，《給十九歲的我》獲頒最佳電影，英華女學校表示感謝對金像獎評委的肯定，重申無意強迫同學拍攝或偷拍。導演之一郭偉倫在後台接受訪問，對於影片備受爭議，他表示︰「呢個係紀錄片嘅一部份，好多嘢衍生出嚟都係可以繼續討論，不論正同反嘅，我哋都會接受。」他稱仍與學校商討事件的解決方法。提到有參與拍攝片段的女學生上台，他表示事前向她們發出邀請，而她們是願意出席。

即睇《給十九歲的我》導演郭偉倫後台訪問

郭偉倫：很好的教訓

提到郭偉倫在台上說「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」，他認為今次是一個很好的教訓給予業界，應該要好好保護創作人，希望今次大家可以汲取教訓，避免再有同類問題發生，要企出來光明正大拍自己想拍的東西。

問到郭偉倫是否很想與張婉婷一齊出席，他稱很想跟對方一齊來到頒獎禮，奈何事件對她打擊很大，所以她事先表明不會現身。問到張婉婷有否立即傳訊息給他分享喜悅，郭偉倫表示沒有，估計她應該也很開心團隊十年的付出獲得肯定。他表示團隊的委屈是一定有，正如張婉婷在信中提到自己跌入黑洞，可見打擊很大，希望今次獲獎能為大家走出陰霾。

郭偉倫又認為，今次大會是對電影的藝術及內容上的認同，他又認為《給十九歲的我》是實至名歸，遺憾電影未能給大家看，讓大家再作出一個判斷。