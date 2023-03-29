金像獎2023｜鄭秀文獲睇高一線 蘇玉華律師角色挑戰4位阿媽

「第41屆香港電影金像奬」將於4月16日假香港文化中心隆重舉行，主辦機構「香港電影金像奬協會」今天(29日)特別發布本屆榮獲「最佳女主角」提名演員的獨立造型照。 「最佳女主角」最後五強中，有四位在戲中都是飾演母親角色，包括《阿媽有咗第二個》的毛舜筠、《流水落花》的鄭秀文、《窄路微塵》的袁澧林及《燈火闌珊》的張艾嘉；只有《正義迴廊》的蘇玉華是飾演為殺人嫌疑犯辯護的資深大律師，她在戲中展現出「大狀」的懾人氣魄，紮實演技成功為電影錦上添花。

毛舜筠曾在第三十七屆金像獎憑《黃金花》戲中母親一角首奪影后，五年後在《阿媽有咗第二個》飾演曾捧紅多位巨星歌手的經理人，在告別職場相夫教子多年後重出江湖捧紅新偶像的女強人媽媽。

鄭秀文在《流水落花》的角色則是一個經歷喪子之痛後成為寄養孩子的代母，她的優秀演出獲得「香港電影評論學會」及「香港電影導演會年度大獎」選為本年度「最佳女主角」。

袁澧林在《窄路微塵》中演繹在疫情下面對失業困擾的年輕單親媽媽，突破的演出為她贏得去年「金馬獎—最佳女主角」的提名。