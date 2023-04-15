金像獎2023｜鄭秀文超nice合作冇壓力 導演賈勝楓親解戲名《流水落花》意思

第41屆香港電影金像獎頒獎典禮將於下周日(16日)舉行，今屆多個獎項都競爭激烈，其中一個備受關注的組別是最佳女主角獎，從影31年的鄭秀文(Sammi)憑9部電影已先後六度與影后殊榮擦身而過，今屆憑電影《流水落花》脫胎換骨的表現第七度入圍，早前已獲香港影評人協會、香港電影導演會、香港網絡影評人HIGHLIGHT大獎頒發的最佳女主角獎的Sammi，被睇高一線獲封后。Sammi演技的蛻變，毋庸置疑，讓她脫下天后「鄭秀文」光環的導演賈勝楓亦功不可沒。

問片酬 講呢啲？ 《流水落花》是由導演賈勝楓與太太羅金翠聯手編劇，電影入圍金像獎最佳女主角、最佳原創電影歌曲和最佳服裝設計共3項提名，賈勝楓希望能為Sammi帶來首個金像影后殊榮。他表示感恩從構思劇本開始，已選定以Sammi作為女主角的參考設定，「無論Sammi應唔應承演，寫劇本都需要具體形象。佢有一種硬淨、倔強和堅強，即使香港其他女演員有，都都冇佢咁強。戲裡的天美姨姨的喪子，有種要撐住自己的硬淨，有少少跟人鬥氣，內心卻是脆弱和溫柔。」而直率搞笑又有點大細路的陸駿光，亦是男主角的參考。電影獲選為「首部劇情電影計劃」第六屆專業組的得獎作品，獲資助開拍，Sammi冇問片酬就答應參演，「佢用兩日睇完劇本就答應，我哋有問佢幾多片酬，擔心俾唔俾得起，但她說不要考慮片酬，將最多資源花在製作費上。」 演員 與角色 如人與影子重叠 首次跟天后級的Sammi合作，賈勝楓最印象深刻是她手上劇本，早已密麻麻寫滿筆記，「員與角色要像人和影子重叠，心裡面有角色的感受，即使遇突發事故才會投入，Sammi由第一秒來片場到最後一秒離開，舉手投足都是天美姨姨，踢住拖、流晒汗都無所謂。」首次執導遇上資深演員，賈勝楓坦言難免緊張，「但Sammi超乎想像的nice，有時我叫她演得低調一點，她都會試，例如她與斌叔叔鬧交，其實有幾個版本，有較激烈的版本，但我選了較冷言冷語的版本，他們也覺得很適合。」至於陸駿光，賈勝楓笑言，「即使冇佢戲份都會無端端出現，一個踢住拖的麻甩佬，走入廚房沖杯咖啡先，時刻以角色身份去感受受這個屋企。」他表示，最大壓力是來自兼顧各大小事務，並非來自演員。

外父外母啟發構思 賈勝楓本身是雜誌文字記者，讀者開始睇片多過睇文，大約8年前開始要兼顧拍片，由於本身喜歡電影，索性自組製作公司，拍廣告、ViuTV節目、港台紀錄片、鮮浪潮短片、微電影等，繼而構思劇本嘗試拍長片。至於首部電影為何選了寄養兒童這題材？原來是由外父外母啟發，「外父外母的感情很差，經常嗌交，外母幫親戚照顧小朋友，每當照顧這些小朋友，兩個就好開心好融洽，關係好轉都，令我發現原來小朋友的魔力很大，對整體家庭氣氛有決定性的改變。」他一直想拍家庭故事，但普通一家三口的故事較平淡，想拍不斷轉變的家庭，「起初的概念，就像反輚了的公路電影，兩位主角不動，身體的人不斷轉換，剛好我認識了一位在寄養家庭下長大的三十幾歲成年人，聽他分享唔開心或有愛心的遭遇，就構思一對夫婦經歷家庭不斷轉換，會有甚麼改變？」 缺憾帶來契機 賈勝楓花了逾半年搜集資料，訪問相關社工、已長大或仍要寄養的小朋友，他直言，「我覺得寄養家庭，係有愛心，但可能都想幫補生計，因為生活費資助(並非工資)，通常是混雜的原因。」就如戲裡的天美姨姨與丈年何斌和兒子，一家三口本來很幸福，但兒子在3歲時心臟病發身亡，家庭有了缺陷，這缺陷亦成為她做寄養家庭的契機，「起初這對夫婦都有私心，當作打工，天美姨姨好掛住個仔，但又唔想懷孕再經歷一次傷痛，於是藉寄養孩子重拾做媽媽的感覺，當然後來融入真感情。」戲裡的7位小演員，從100名小朋友選出來，由4歲到17歲的角色，有乖有頑皮，有不同性格、種族、有健康或情緒問題等，務求拉濶光譜，盡量貼近現實。