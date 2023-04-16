金像獎2023｜鄭秀文連擸兩獎 從影31年首封最佳女主角(附訪問片)

第41屆香港電影金像獎頒獎典禮在文化中心舉行，從影31年的鄭秀文（Sammi）一向與金像獎無緣，然而她今次先憑《流水落花》主題曲《我這樣活了一天》擸走最佳電影原創歌曲，更首次奪得最佳女主角，由老拍檔劉德華負責頒獎，華仔更在台上向Sammi說：「我愛你」，似乎是大會刻意安排。
在頒獎禮上，Sammi以嘉賓身份獻唱《我這樣活了一天》，她之後上台接受最佳電影原創歌曲時，多謝導演賈勝楓大膽採納她的意見用此曲，表示這個獎是屬於《流水落花》的團隊。至於最佳女主角，Sammi至今已先後7屆、共10次入圍最佳女主角，當中於2011年分別靠《瘦身男女》、《同居蜜友》、《鍾無艷》獲三席提名，前年亦以《花椒之味》、《聖荷西謀殺案》雙雙入圍，可惜每次均空手而回。而過去29年來，Sammi亦入圍過金像獎的最佳新演員及最佳電影原創歌曲，計算個人共有18項提名，可惜只曾在第21屆香港電影金像獎以《瘦身男女》主題曲《終身美麗》奪得最佳電影原創歌曲。
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對影后一直遙不可及
Sammi已踏入50歲之齡，她憑九部電影先後六次跟影后殊榮擦身而過，今屆以《流水落花》中脫胎換骨的表現終於首次贏得金像影后，憑住「天美姨姨」終獲得大眾認同，擊敗《正義迴廊》的蘇玉華、《阿媽有咗第二個》的毛舜筠、《燈火闌珊》的張艾嘉以及《窄路微塵》的袁澧林，Sammi上台奪影后感動得眼濕濕，她表示：「對影后一直遙不可及，我究竟點樣可以進步、點樣可以提升有個蛻變。」自言由不被認同到現在，好多謝導演賈勝楓及整個團隊、多謝屋企人及天上的父親，表示媽咪在電視機旁邊欣賞，亦寄予天下間有夢想的每一位。早前，Sammi已獲香港電影評論學會大獎、香港電影導演會年度大獎、香港網絡影評人HIGHLIGHT大獎頒發的最佳女主角。