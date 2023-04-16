金像獎2023｜鄭秀文連擸兩獎 從影31年首封最佳女主角

第41屆香港電影金像獎頒獎典禮在文化中心舉行，從影31年的鄭秀文（Sammi）一向與金像獎無緣，然而她今次先憑《流水落花》主題曲《我這樣活了一天》擸走最佳電影原創歌曲，更首次奪得最佳女主角，由老拍檔劉德華負責頒獎，華仔更在台上向Sammi說：「我愛你」，似乎是大會刻意安排。

在頒獎禮上，Sammi以嘉賓身份獻唱《我這樣活了一天》，她之後上台接受最佳電影原創歌曲時，多謝導演賈勝楓大膽採納她的意見用此曲，表示這個獎是屬於《流水落花》的團隊。至於最佳女主角，Sammi至今已先後7屆、共10次入圍最佳女主角，當中於2011年分別靠《瘦身男女》、《同居蜜友》、《鍾無艷》獲三席提名，前年亦以《花椒之味》、《聖荷西謀殺案》雙雙入圍，可惜每次均空手而回。而過去29年來，Sammi亦入圍過金像獎的最佳新演員及最佳電影原創歌曲，計算個人共有18項提名，可惜只曾在第21屆香港電影金像獎以《瘦身男女》主題曲《終身美麗》奪得最佳電影原創歌曲。