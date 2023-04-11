金像獎2023｜重溫40年香港電影金像獎 細味香港文化的集體回憶

痛失多位資深藝人 逝去的集體回憶 香港電影金像獎頒獎禮是每年4月的電影界盛事，但其實首屆是在1982年3月9日舉行。回顧過去40屆頒獎禮，當中有不少令人難忘的感動時刻，早已成為大家的集體回憶。 每年的電影金像獎頒獎禮上，都會有一個悼念藝人影人時刻，近兩年去世的計有顧嘉煇、嘉玲、曾江、楚原、石天、廖啟智、吳孟達等，每位都是香港文化圈、娛樂圈的瑰寶，叫人感歎不已。

歷屆影帝之冠 梁朝偉5次封帝 歷屆中攞過最多影帝的是誰？答案是梁朝偉，他五次封帝(《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《無間道》、《2046》)，其中他和張國榮合拍的同志片《春光乍洩》，被譽為經典之作。兩人在第20屆香港電影金像獎(2001年)的頒獎台上碰頭，張國榮揭曉影帝結果前，就說：「他答應了我一件事，不知道還能不能做到。」然後兩人互相親吻，彷彿帶大家回到《春光乍洩》黎耀輝和何寶榮的故事裏。

周潤發4年三奪最佳男主角 竟然穿恤衫牛仔褲上台領獎 同樣在香港電影金像獎光芒四射的，還有4年內三度封影帝的周潤發，分別是87年《英雄本色》、88年《龍虎風雲》和90年《阿郎的故事》。發哥早年由電視台轉戰影圈後，一度被稱為「票房毒藥」，直至吳宇森導演找他拍《英雄本色》，不單開創了英雄片的潮流，電影也成為當年(86年)的票房冠軍，令發哥洗脫污名，搖身一變成為票房靈丹。 當年《英雄本色》氣勢如虹，發哥自然是影帝大熱，但偏偏他首次奪「最佳男主角」，卻是身穿乾濕褸、恤衫襯牛仔褲攞獎，原來他之前三次獲提名，每次都穿禮服赴會，結果都落空，發哥以為這次也是陪跑居多，就只作隨便打扮，他在上台致詞時也自嘲穿得最隨便時才獲獎。

難忘劉青雲「太空船論」 窩心暖男冧爆全港女性 要近年最窩心感動的，一定是劉青雲在2015年憑《竊聽風雲3》贏得第34屆「最佳男主角」時，發表的「太空船論」：

「我要多謝我太太，每次當我揸住隻太空船，飛到去宇宙唔知邊度嘅時候，你總係有辦法令我好安全咁返嚟地球。」

絕對冧爆全港女性。