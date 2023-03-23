金像獎2023｜陳詠燊獲最多提名 張婉婷未有影官方造型照

香港電影金像奬協會今日發放榮獲提名第41屆香港電影金像奬「最佳導演」及「新晉導演」獎候選人的獨立造型照。電影《給十九歲的我》是張婉婷及郭偉倫聯合導演作品，張婉婷早前表示為尊重及配合郭偉倫的決定，會繼續接受提名，但自己不會出席頒獎禮。大會發布的造型照亦只見郭偉倫，未見有張婉婷的照片。
本屆「最佳導演」最後五強包括執導驚悚犯罪動作片《神探大戰》的韋家輝、紀錄片《給十九歲的我》的張婉婷與郭偉倫、律政懸疑犯罪片《正義迴廊》的何爵天、劇情片《窄路微塵》的林森及喜劇《飯戲攻心》的陳詠燊;而何爵天、林森及陳詠燊同告入圍本屆「新晉導演」獎候選人之列，他們將連同執導另一劇情片《白日青春》的劉國瑞及科幻動作片《明日戰記》的吳炫輝角逐此項殊榮。
本屆幾位「最佳導演」候選人均不只獲得一項提名，陳詠燊更是本屆獲得最多提名的候選人，除了憑《飯戲攻心》競逐「最佳導演」、「最佳編劇」和「新晉導演」三大獎項，由他填詞的《飯戲攻心》電影主題曲亦獲得「最佳原創電影歌曲」提名;韋家輝及劉國瑞分別自編自導《神探大戰》及《白日青春》而成為「最佳編劇」候選人；郭偉倫則以剪輯拍攝期長達十年的紀錄片《給十九歲的我》,與陳序慶同時獲提名「最佳剪接」。
韋家輝曾兩次榮膺香港電影金像奬「最佳編劇」，但過去四度與杜琪峰聯合導演獲得「最佳導演」提名卻與獎項擦身而過。他今年憑執導《神探大戰》已先後獲得「香港電影評論學會」及「香港電影導演會年度大獎」選為「最佳導演」，下一個目標是在「香港電影金像奬」拿下其首個「最佳導演」獎座。
從事視覺效果師多年的吳炫輝曾三度登上「金像奬」頒獎台，分別在第廿六、廿七及廿九屆榮獲「最佳視覺效果」獎。多年後他轉任導演即取得亮麗成績，其首部電影《明日戰記》錄得八千多萬票房，是去年2022年票房冠軍，也是港產片有史以來第二高票房的電影。