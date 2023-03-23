金像獎2023｜陳詠燊獲最多提名 張婉婷未有影官方造型照

香港電影金像奬協會今日發放榮獲提名第41屆香港電影金像奬「最佳導演」及「新晉導演」獎候選人的獨立造型照。電影《給十九歲的我》是張婉婷及郭偉倫聯合導演作品，張婉婷早前表示為尊重及配合郭偉倫的決定，會繼續接受提名，但自己不會出席頒獎禮。大會發布的造型照亦只見郭偉倫，未見有張婉婷的照片。

本屆「最佳導演」最後五強包括執導驚悚犯罪動作片《神探大戰》的韋家輝、紀錄片《給十九歲的我》的張婉婷與郭偉倫、律政懸疑犯罪片《正義迴廊》的何爵天、劇情片《窄路微塵》的林森及喜劇《飯戲攻心》的陳詠燊;而何爵天、林森及陳詠燊同告入圍本屆「新晉導演」獎候選人之列，他們將連同執導另一劇情片《白日青春》的劉國瑞及科幻動作片《明日戰記》的吳炫輝角逐此項殊榮。