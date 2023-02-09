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娛樂
2023-02-09 16:42:32

金像獎2023｜《飯氣攻心》獲11項提名 林明禎與王菀之角逐最佳女配角超開心

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《飯氣攻心》獲11項提名，當中有4個演員獎項。

《第41屆香港電影金像獎》今日(9日)中午於尖沙咀文化中心舉行記者會，公布入圍名單。由黃子華、王菀之、林明禎及陳湛文等主演的《飯氣攻心》，合共獲得11項提名，與《神探大戰》和《明日戰記》的提名獎項數目一樣。《明日戰記》總監製古天樂表示：「開心《明日戰記》喺金像獎有咁多項提名，所有台前幕後都辛苦喇。《明日戰記》係香港電影一個新嘗試，作為科幻片進步嘅空間可以好大，最緊要百花齊放，希望帶多啲新元素俾觀眾選擇。」

古天樂稱科幻片的進步空間仍很大。

林明禎︰不是在做夢吧

至於《飯氣攻心》角逐較多演員獎項，單是男配角及女配角已各有2項提名。初次角逐最佳女配角的林明禎，將與片中拍檔王菀之拗手瓜，她說︰「知道金像獎在今天會公布入圍名單，中間進去直播看了一下，但因為有工作沒有看到女配角提名部份。不過在直播裡已聽到《飯氣攻心》有多項入圍，已經high爆亂跳，非常替入圍名單者開心。休息間拿起電話是先收到聰哥說恭喜，我愣了很久，想我也有份入圍嗎然後就一邊尖叫一邊打給我家人，我家人就跟著我一起在視訊裡尖叫真的很榮幸有幸同這麼優秀的演員們一起入圍。謝謝金像獎！這真是給了我莫大的肯定，也恭喜《飯戲攻心》得到多項提名，但這份提名的禮物，我還在消化中，應該不是在做夢吧！」

林明禎與王菀之雙雙入圍女配。

王菀之︰希望同明禎一齊上台

另一位入圍最佳女配角的王菀之則表示，收到消息好開心，也恭喜林明禎入圍，她說︰「我即刻恭喜導演，又恭喜明禎，好想見《飯氣攻心》全體，回憶返晒嚟！大家一齊做一件事，好似成家人，好想同佢哋分享呢個消息，好多謝大家嘅投票，希望可以同明禎一齊上台啦！哈哈哈！」她與導演陳詠燊合作的歌曲《狠愛狠愛你》入圍「最佳原創電影歌曲」，她表示今次是與導演首次合作，這首歌在她心裡有一個很特別的位置，因此在不同音樂會演出也有唱，亦安排在壓軸環節唱出︰「因為係代表《飯氣攻心》全體精神，好特別，同自己音樂拎提名好唔同。導演第一日邀請我寫呢首歌嘅情節都歷歷在目。依家有提名真係太好。」

王菀之希望可以與林明禎一齊上台。

陳詠燊︰遺憾子華Stephy未獲提名

導演陳詠燊多謝每一位投票俾《飯氣攻心》的朋友，他說︰「我睇住直播，每當有團隊成員得到提名，我都開心到大叫出嚟，美術、剪接、配樂、我同王菀之合作嘅《狠愛狠愛你》等等，當然戲入面6位演員，有4位都得到提名，有少少遺憾子華同Stephy得唔到提名，但喺我心目中，佢哋係六位一體，所以一位演得好，都包括另外5位演員嘅靈魂喺裡面。多謝每一位嘅支持。」

張繼聰期待行紅地毯

陳湛文與張繼聰憑《飯氣攻心》一同角逐男配角，陳湛文多謝大家的支持與愛載，多謝導演編了這麼好的劇，拍得大家齊齊整整，令他可以晉身角逐最佳男配角，因此歸功整個團隊，特別多謝屋企人，令他有動力去繼續做好更多作品。張繼聰則多謝投票給他的人，他很開心可以獲得男配角提名，他也有很多朋友均獲得提名，加上整個團隊都很有愛，很期待當日可以一齊踏上紅地氈。

《飯氣攻心》的張蚊及梁子賢入圍角逐「最佳美術指導」，張蚊很多謝大家支持，很多謝整個團隊，全因大家的努力才令電影獲得這麼多提名。

張繼聰期待與《飯氣攻心》團隊一齊行紅地毯。

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