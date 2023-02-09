金像獎2023｜《飯氣攻心》獲11項提名 林明禎與王菀之角逐最佳女配角超開心

《第41屆香港電影金像獎》今日(9日)中午於尖沙咀文化中心舉行記者會，公布入圍名單。由黃子華、王菀之、林明禎及陳湛文等主演的《飯氣攻心》，合共獲得11項提名，與《神探大戰》和《明日戰記》的提名獎項數目一樣。《明日戰記》總監製古天樂表示：「開心《明日戰記》喺金像獎有咁多項提名，所有台前幕後都辛苦喇。《明日戰記》係香港電影一個新嘗試，作為科幻片進步嘅空間可以好大，最緊要百花齊放，希望帶多啲新元素俾觀眾選擇。」

至於《飯氣攻心》角逐較多演員獎項，單是男配角及女配角已各有2項提名。初次角逐最佳女配角的林明禎，將與片中拍檔王菀之拗手瓜，她說︰「知道金像獎在今天會公布入圍名單，中間進去直播看了一下，但因為有工作沒有看到女配角提名部份。不過在直播裡已聽到《飯氣攻心》有多項入圍，已經high爆亂跳，非常替入圍名單者開心。休息間拿起電話是先收到聰哥說恭喜，我愣了很久，想我也有份入圍嗎？然後就一邊尖叫一邊打給我家人，我家人就跟著我一起在視訊裡尖叫。真的很榮幸有幸同這麼優秀的演員們一起入圍。謝謝金像獎！這真是給了我莫大的肯定，也恭喜《飯戲攻心》得到多項提名，但這份提名的禮物，我還在消化中，應該不是在做夢吧！」

另一位入圍最佳女配角的王菀之則表示，收到消息好開心，也恭喜林明禎入圍，她說︰「我即刻恭喜導演，又恭喜明禎，好想見《飯氣攻心》全體，回憶返晒嚟！大家一齊做一件事，好似成家人，好想同佢哋分享呢個消息，好多謝大家嘅投票，希望可以同明禎一齊上台啦！哈哈哈！」她與導演陳詠燊合作的歌曲《狠愛狠愛你》入圍「最佳原創電影歌曲」，她表示今次是與導演首次合作，這首歌在她心裡有一個很特別的位置，因此在不同音樂會演出也有唱，亦安排在壓軸環節唱出︰「因為係代表《飯氣攻心》全體精神，好特別，同自己音樂拎提名好唔同。導演第一日邀請我寫呢首歌嘅情節都歷歷在目。依家有提名真係太好。」

陳詠燊︰遺憾子華 Stephy未獲提名

導演陳詠燊多謝每一位投票俾《飯氣攻心》的朋友，他說︰「我睇住直播，每當有團隊成員得到提名，我都開心到大叫出嚟，美術、剪接、配樂、我同王菀之合作嘅《狠愛狠愛你》等等，當然戲入面6位演員，有4位都得到提名，有少少遺憾子華同Stephy得唔到提名，但喺我心目中，佢哋係六位一體，所以一位演得好，都包括另外5位演員嘅靈魂喺裡面。多謝每一位嘅支持。」

張繼聰期待行紅地毯

陳湛文與張繼聰憑《飯氣攻心》一同角逐男配角，陳湛文多謝大家的支持與愛載，多謝導演編了這麼好的劇，拍得大家齊齊整整，令他可以晉身角逐最佳男配角，因此歸功整個團隊，特別多謝屋企人，令他有動力去繼續做好更多作品。張繼聰則多謝投票給他的人，他很開心可以獲得男配角提名，他也有很多朋友均獲得提名，加上整個團隊都很有愛，很期待當日可以一齊踏上紅地氈。

《飯氣攻心》的張蚊及梁子賢入圍角逐「最佳美術指導」，張蚊很多謝大家支持，很多謝整個團隊，全因大家的努力才令電影獲得這麼多提名。