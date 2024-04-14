金像獎2024｜余香凝奪影后 梁朝偉6度當影帝 得獎名單懶人包

金像獎2024將由ViuTV 99台直播，星期日（4月14日）下午4時半開始播放第42屆香港電影金像獎紅地毯盛況，至晚上7時30分直播第42屆香港電影金像獎頒獎典禮。全程可透過電視99台或ViuTV網上直播收看。