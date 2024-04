金像獎2024|最佳原創電影歌曲 謝雅兒《填詞L》

最佳原創電影歌曲由《填詞魂》謝雅兒《填詞L》奪得。

最佳原創電影歌曲提名名單《毋忘》謝安琪《4拍4家族》、《日光漂白》黃妍《白日之下》、《Let's Get Go The Top》大AL《金手指》、《填詞魂》謝雅兒《填詞L》、《一個人走走》岑寧兒《1人婚禮》

金像獎2024|最佳亞洲華語電影 《周處除三害》

黃精甫任導演的《周處除三害》獲最佳亞洲華語電影。

提名名單包括《周處除三害》、《孤注一擲》、《富都青年》、《滿江紅》、《關於我和鬼變成家人的那件事》