《第42屆香港電影金像獎》今晚(14日)在尖沙咀文化中心舉行，頒發最佳亞洲華語電影一獎時，由馮德倫與Angelababy一同揭曉，結果由一度鬧出抄襲風波的台灣片《周處除三害》奪得，打敗《孤注一擲》、《富都青年》、《滿江紅》及《關於我和鬼變成家人的那件事》。

有份演出飾演「香港仔」的袁富華，代表上台致詞，他多謝導演黃精甫、男主角阮經天及一眾團隊。《周處除三害》雖然贏盡口碑，更在內地創下票房佳績，無奈去年在台灣與香港上映時卻捲入抄襲風波，遭台灣導演錢人豪指控黃精甫抄襲了他之前撰寫的劇本《無法無天》，上月向台北地方法院遞交聲請狀，受到風波影響，《周處除三害》最終在金馬獎大熱倒灶，七項提名僅獲得最佳動作設計。