金像獎2024｜回顧歷屆精彩言論 黃子華論盡電影拎董建華開玩笑

第42屆香港電影金像獎於今日(14 日)舉行，回顧過去金像獎都有不少精彩言論，而主持的表現亦都成為焦點，不少金牌司儀以幽默風趣的talk show和棟篤笑形式表演，務求讓頒獎禮更加歡樂喜慶，當中以黃子華主持的言論最精彩，至今仍教人津津樂道。

黃子華在04年擔任第23屆金像獎司儀，他甫出場時與一眾舞蹈員跳舞，他先以《無間道》打開話題，內容更涉獵政治意題，時任特首董建華出席金像獎，不但沒有因為被黃子華開玩笑而生氣，更不停點頭認同兼拍掌。

內容加入政治議題

他說︰「呢隻無間舞好唔好睇？自從《無間道》出現之後，任何嘢加『無間』兩個字都好好賣……就連非洲都研究培植無間斑馬，一套成功電影對文化、經濟影響好大，所以2003年嘅電影全面回歸社會、反映社會、影響社會，為咗警剔大家小心禽流感，我哋拍咗《金雞》，仲有《飛鷹》；為咗提醒大家男女平等，我哋拍咗《大隻佬》，唔係女人除衫先有人睇，男人除衫都一樣好好睇。就喺上星期，警方去咗掃黃，邊個去通風報訊？就係我哋部電影《豪情》，竟然有幾個嫖客識得走甩，因為佢哋睇咗大丈夫。為咗提醒市民多用公共交通工具，我哋拍咗《地下鐵》，驚你唔識落車，我哋有《下一站天后》。我哋仲叫你去搭小巴，唔使驚亡命小巴，因為有《忘不了》……各位，我哋依家最煩惱係咩？董生喺度，佢最了解，就係好多政治爭拗，拗到我哋小市民都好迷茫，所以我哋拍咗套電影反映呢種迷茫就係《向左走·向右走》，但係無論點走，最重要我哋都要有包容嘅心，包容唔同意見，直至《老鼠愛上貓》。」