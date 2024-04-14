金像獎2024｜回顧歷屆精彩言論 黃子華論盡電影拎董建華開玩笑

第42屆香港電影金像獎於今日(14 日)舉行，回顧過去金像獎都有不少精彩言論，而主持的表現亦都成為焦點，不少金牌司儀以幽默風趣的talk show和棟篤笑形式表演，務求讓頒獎禮更加歡樂喜慶，當中以黃子華主持的言論最精彩，至今仍教人津津樂道。
黃子華在04年擔任第23屆金像獎司儀，他甫出場時與一眾舞蹈員跳舞，他先以《無間道》打開話題，內容更涉獵政治意題，時任特首董建華出席金像獎，不但沒有因為被黃子華開玩笑而生氣，更不停點頭認同兼拍掌。
內容加入政治議題
他說︰「呢隻無間舞好唔好睇？自從《無間道》出現之後，任何嘢加『無間』兩個字都好好賣……就連非洲都研究培植無間斑馬，一套成功電影對文化、經濟影響好大，所以2003年嘅電影全面回歸社會、反映社會、影響社會，為咗警剔大家小心禽流感，我哋拍咗《金雞》，仲有《飛鷹》；為咗提醒大家男女平等，我哋拍咗《大隻佬》，唔係女人除衫先有人睇，男人除衫都一樣好好睇。就喺上星期，警方去咗掃黃，邊個去通風報訊？就係我哋部電影《豪情》，竟然有幾個嫖客識得走甩，因為佢哋睇咗大丈夫。為咗提醒市民多用公共交通工具，我哋拍咗《地下鐵》，驚你唔識落車，我哋有《下一站天后》。我哋仲叫你去搭小巴，唔使驚亡命小巴，因為有《忘不了》……各位，我哋依家最煩惱係咩？董生喺度，佢最了解，就係好多政治爭拗，拗到我哋小市民都好迷茫，所以我哋拍咗套電影反映呢種迷茫就係《向左走·向右走》，但係無論點走，最重要我哋都要有包容嘅心，包容唔同意見，直至《老鼠愛上貓》。」
太空船論搞喊郭藹明
2015年，劉青雲在第34屆金像獎憑《竊聽風雲3》成功打敗彭于晏、黃渤和吳彥祖等對手，奪下演技生涯第二個金像獎影帝寶座。他在台上從三位小朋友手上接過獎座，搞笑表示「多謝你哋，讓我知道我終於有番啲女性觀眾，但你哋肯定冇認錯我係古天樂？」更向太太郭藹明道謝：「每次當我揸住太空船，飛到宇宙唔知邊度，你總有辦法令我安全返回地球」郭藹明在台下也忍不住落淚。
為香港演員身份自豪
林家棟在2017年憑《樹大招風》首次獲得金像獎最佳男主角的提名。他說︰「去年呢套電影好多聲音、好多風風雨雨，多謝寰亞依然支持呢部電影。演戲真係冇分年紀、顏值嘅，最重要喺自己用心做好角色。我好proud of自己喺一個香港演員，因為喺咁多年佢俾左好多養份我。呢幾年人嘅變化、社會嘅變化，讓我感受好多，每一次我都係希望做一啲有血有肉、好任性既角色俾大家睇。我一定要多謝媽媽。訓練班的時候我生活比較困惑，多謝你。」由於《樹大招風》內容涉及內地官員貪污，因此電影成為中國禁片。
古天樂回應成龍電影論
2018年第37屆香港電影金像獎上，古天樂憑《殺破狼．貪狼》奪得最佳男主角。他領獎時間接回應成龍的言論︰「現在只有一種電影叫『中國電影』，香港電影也是中國電影！」古天樂說︰「我哋香港人應該做好香港電影……頭先等埋位時，我有問過攞終身成就獎嘅楚原叔，點樣做好一齣戲，佢話無論每一句對白、每一個動作都要做好佢，一部好嘅電影，係唔可以放棄……我咁大個人都係同屋企人住，每日都係阿媽叫我起身，我唔可以唔同屋企人住，就等如我哋香港電影要有所有我哋香港人一齊支持，我哋先可以將我地香港電影做得更加好。」
楚原︰無負此生
楚原獲頒終身成就獎。當時他與太太南紅和孫女一齊上台，並在台上回首半生，認為人生總是失意多如意少，並提及當年遭方逸華斥他不懂拍電影的往事。他認為人生是由「歡聲同淚影」堆砌而成︰「任何人無論幾風光、幾失意，第二朝天光一樣要起身生活，明天總比昨天好，呢個就係人生。」他又以打麻雀比喻人生，並向在場人士贈了幾句他最喜歡的詞句︰「當你回首往事，不因碌碌無為而悔恨，不為虛度年華而羞恥，咁你就可以驕傲咁同自己講『無負此生』。」他這番說話道出不少人生道理。