金像獎2024｜林保怡成影帝大熱要多謝古天樂 自爆帶神秘嘉賓出席頒獎禮

林保怡憑電影《白日之下》獲應屆金像獎「最佳男主角」提名，今日(22日)現身新城廣播接受薛家燕、范振鋒及黃思敏主持《開心大派對》節目錄音訪問。大談獲提名感受，笑言「入圍當贏咗」，更率先爆「得獎感言」：「最緊要多謝一個人……！」

入行37年的林保怡，對於自己首次獲得金像獎「入場券」，直言：「係開心嘅，提名已經係好好獎勵，好滿足！」身邊不少親朋好友更比他開心，他坦言是第一次感受到這種喜悅，又多謝廣大網民支持，還揚言當晚會帶同一位「神秘嘉賓」出席，至於人選是誰，他則大賣關子，着粉絲們拭目以待。

雖然成為奪獎大熱人選，但林保怡謙稱對結果抱着平常心，又大讚其他3位入圍演員相當有實力，未到最後一刻仍未知鹿死誰手。對於有否準備好「得獎感言」，他笑言自己不會棟篤笑，倘若有人訪問他，會先問對方是要訪問林保怡？還是電影中的性侵「院長」？不過他表示若真的勇奪最佳男主角，除了導演和監製外，最重要多謝一個人，就是老闆古天樂！