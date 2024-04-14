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娛樂
2024-04-14 21:05:57

金像獎2024｜梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角 (有片)

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金像獎2024｜梁雍婷憑《白日之下》奪女配角 。

金像獎2024｜梁雍婷憑《白日之下》奪女配角 。(蘇文傑攝)

《第42屆香港電影金像獎》今晚(14日)在尖沙咀文化中心大劇院舉行，大會請出大鵬頒獎，他搞笑表示不知道之後會否再有機會上台，所以要摸摸地下，他更一度將女配角說成女主角，他也立即糾正稱得獎者是未來的女主角。結果此獎由《白日之下》的梁雍婷大熱奪得。

盼大家做個善良的人

梁雍婷上台致辭時逐一多謝台前幕後，她特別多謝導演簡君晋，稱參演對方第一部電影時，自己是當臨時演員，緣份令他們再次合作。她又多謝喜歡她演出的人。她自覺很幸運，一直以來都有很多前輩、戲劇老師教她如何成為一個演員，包括已離世的廖啟智，希望大家可以像《白日之下》帶出的訊息：做個善良的人。

金像獎2024｜梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角。(林俊源攝) 金像獎2024｜梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角。(林俊源攝) 金像獎2024｜梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角。(林俊源攝) 金像獎2024｜梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角。(林俊源攝) 金像獎2024｜梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角。(林俊源攝) 金像獎2024｜梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角。(林俊源攝) 金像獎2024｜梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角。(林俊源攝) 金像獎2024｜梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角。(林俊源攝)

享受頒獎禮每一刻

梁雍婷繼亞洲電影大獎後再奪最佳女配角，她在後台表示上次是意外收穫，今次是夢想的實現。 她解釋領奬時情緒波動，因為《白日之下》的16個項提名的台前幕後人員都有出席，當她站在台上時，代表著對她的支持和愛，同時見到曾合作的演員和導演，時光飛逝已10年，特別感觸和感動都有出席。

她表示奬項亦可吸引其他地方的觀眾，指這是充滿力量的電影，希望更多觀眾知道社會發生的事。她表示今次很享受頒獎禮，發覺自己懂得在這個行業找到享受的時刻。

提到廖啟智，她稱智叔很愛錫學生，他分享了很多人生經驗，並稱他每次演出要求問心無愧。她又把握機會多謝很多中學同學，指家人和男友亦有到場支持，她表示上次已多謝了男友，時間有限，故今次沒有多謝他。

即睇梁雍婷後台訪問

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