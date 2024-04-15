金像獎2024｜《白日之下》連掃3大獎拉隊慶功 余香凝梁雍婷最想食餐好 (有片)

《第42屆香港電影金像獎》昨晚(14日)圓滿結束，賽果塵埃落定。《白日之下》獲16項提名，最終掃走3個大獎，包括「最佳女主角」及「最佳男、女配角」，余香凝、姜大衛及梁雍婷均以大熱姿態勝出。他們出席慶功宴時，被問到林保怡同樣是大熱身份角逐影帝，但他失獎有沒有感難過時，姜大衛表示林保怡本身已很開心，因為這部電影已經為大家賺了很多東西，很多人入場，票房很好。
最想食餐好
梁雍婷表示整晚都很夢幻，稱《白日之下》去了很多旅程，因此在台上的感受很深，所以比較激動。余香凝表示可以入圍已經很滿意，很多謝導演指導才令大家獲獎。余香凝與梁雍婷更表示全日都未進食，所以會在慶功宴上吃餐好，姜大衛就表示最開心兩位後輩拎獎。
余香凝稱女兒在她出門前有錫她一啖，並謂會待囡囡明早起床讓她看自己拎獎的影片。她又笑言獎座太重，不會讓女兒拿來把玩，並謂稍後會跟一家人吃飯慶祝。她稱過去有很多傳統概念，認為女人結婚之後，便要照顧家庭，其實是可以兼顧事業，所以特別在台上說出「作為女性無論在人生那個階段，我哋都可以努力去追求夢想」這番說話。
姜大衛稱太太李琳琳很開心，適逢是二人結婚50周年，原計劃相約一大班好朋友慶祝，但太太憂太辛苦，剛好想起不如把獎座送給她，作為50周年結婚紀念。他提到對上一部跟爾冬陞合作是《早熟》，自己參與《白日之下》時不知道是由爾冬陞監製。他表示跟爾冬陞對電影的看法不同，但會討論時下電影的方向，甚少互相討論對方的作品，更笑言寧願多拍古天樂的電影。談到「最佳電影」由《毒舌大狀》獲得，姜大衛與梁雍婷均表示5部電影風格都不同，只要入圍5強都很開心，任何一部香港電影拎獎都是值得高興。